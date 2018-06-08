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三星手机天猫618狂欢季：Galaxy S9下单立减300元

2018-6-8 11:36:41来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家6月8日消息 各大电商在今年618的年中购物节上激战正酣。在本次天猫的理想生活狂欢季中，三星也开启了优惠活动。

6月11日~18日期间，在三星天猫官方旗舰店购买Galaxy S9系列手机，即可享受下单立减300元优惠，并获得多重好礼。6月7日~10日购买，则可享受下单立减200元优惠以及多重好礼。

另外，三星S8系列最高优惠900元、；6月18日当天三星Note8最高优惠1589元。、

三星天猫618狂欢季会场地址：点此前往

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在活动期间，购买Galaxy S9、S9+送出的好礼包括：一重礼，好礼三选一，可以在价值499元JBL CLIP2音乐盒2代、价值528元的“无线移动电源+三星存储卡128GB”礼包、价值499元的三星积分中任选其一； 二重礼12期分期免息；三重礼是三星原装立式无线充电器；四重礼是三星专属管家服务。

另外，购买三星Galaxy S8系列和Note8也可享有12期免息，另有三星立式无线充电器或蓝牙耳机或手机壳赠送。

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三星Galaxy S9以及S9+国行版搭载骁龙845处理器，其中S9采用了屏幕尺寸为5.8英寸的全视曲面屏；S9+则采用了6.2英寸的全视曲面屏。S9/S9+屏幕比例均为为18.5:9，分辨率均为2960×1440。S9/S9+屏幕比例均为为18.5:9，分辨率均为2960×1440。

摄像头方面，S9采用了单摄，1200万像素的F1.5/F2.4超大光圈（可变光圈）后置主镜头，S9+则采用了双摄，其中双1200万像素，主摄与S9一致。均配备超疾速全双核传感器，支持960fps帧率的慢镜头播放。支持自动对焦以及双OIS光学防抖（F1.5/F2.4）。

三星天猫618狂欢季会场地址：点此前往

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关键词：三星三星手机三星S9

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