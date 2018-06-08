守护物理键盘最后的荣光要花多少钱？黑莓KEY2说要3999元

黑莓在去年发布了带有物理全键盘的智能手机KEYone，这是一部足够让用户又爱又恨的产品，若你喜欢全键盘畅快淋漓的输入感受，那么在KEYone身上你足够找到曾经的喜悦；但在另一个层面，KEYone略微过时的配置在Android平台只算勉强够用，在它所处的4000元价位段，用户无疑期待它能提供更好的硬件基础。

今天，TCL正式带来了黑莓KEY2，作为KEYone的续作，它同样带有黑莓标志性的物理全键盘以及3:2比例的4.5英寸显示屏。不过在许多设计上，KEY2似乎变得更为成熟。

首先，黑莓KEY2缩小了屏幕以及全键盘四周的边框厚度，这使得KEY2没有了上一代的笨重感，即便缺少全面屏加持，也显得更为现代。此外，黑莓KEY2进一步改进了QWERTY全键盘的使用体验，KEY2的键盘高度由上一代的5.3mm增加到了6.475mm，单个按键的面积也增加20%，这意味着用户在输入时将会获得更舒适的按压反馈。KEY2也保留了KEYone的指纹识别按钮，它与空格键合二为一。

和上一代相比，黑莓KEY2还带来了一个新功能，在全键盘中黑莓增加了一颗“魔法键”，用户可以将它看做是快速启动按键，通过“魔法键”与其他字母按键组合，用户可以快速唤醒任意应用。举个例子来说，用户可以将微信设置在W键上，在任何状态下只需要按下魔法键+W就能快速启动微信。

TCL将黑莓KEY2称为“有史以来最为先进的黑莓智能手机”，但它在核心配置上似乎仍然没有达到主流旗舰的水准：KEY2采用了一块3:2比例1620x’1080分辨率显示屏；高通骁龙660处理器配合6GB运行内存；官方提供64GB以及128GB两种储存版本；3500mAh容量电池支持QuickCharge3.0快速充电；双卡双待全网通；运行Android O系统。

黑莓KEY2搭载有双摄像头模组，它采用了目前流行的广角+长焦的组合，两颗1200万像素摄像头分别拥有f/1.8和f/2.6光圈，支持Dual PD快速对焦技术，能实现2X无损变焦效果，并支持拍摄4K30fps视频。

6月12日开始，黑莓KEY2将正式在国内开始销售，64GB基础版售价3999元，官方将提供黑色和银色两种不同的配色；而128GB高配版售价128GB版本售价4499元，仅提供黑色版本。

黑莓KEY2京东预售：点此购买