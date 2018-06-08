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黑莓：未来几年要占据全球3%-5%高端手机市场份额

2018-6-8 14:27:05来源：网易科技作者：崔玉贤责编：骑士评论：

今天黑莓在北京发布了2018年的旗舰手机黑莓KEY2。黑莓并未透露太多关于上一代KEY one的销量。但黑莓表示KEY one在中国首发后，京东预约不到一周时间，预约量超过了14万。因此，黑莓认为KEY2会在中国市场有更好的市场表现。

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在运营策略上，黑莓表示要主攻中高端市场，未来今年内让黑莓在全球占据至少3%-5%的高端手机市场份额。

坚持全键盘同时考虑全面屏

众所周知，全键盘是黑莓手机最大的标签也是最为差异化的一点。对于这一点，黑莓表示这是需要坚守和继续传承的，尤其在今天千机一面的时代，保持了自己独特的设计。

黑莓表示，相比全面屏手机键盘不仅能给予用户舒适的敲击感，而且等你熟悉键盘设计后，还可以进行盲打，最大限度的提升操作效率。同时，键盘上的26个字母键，可通过“长按”、“短按”两种方式共设置52个快捷方式，以便即时显示您最常使用的联系人和应用，例如按“B”打开浏览器。每个按键短按和长按可以分别设置一个快捷方式。

黑莓首席设计官Hagen fendler表示：“黑莓坚持自己的特色，并不意味着固步自封，我们也在发展中不断融入时代新科技。”

比如此次KEY2对于不太习惯使用实体按键的用户，还适配了讯飞语音输入法。

但全面屏是趋势，因此，印传学表示黑莓也会考虑全面屏的设计，未来会有两条产品线一个是黑莓全键盘系列，一个是全面屏系列。

高端市场份额目标：3%-5%

黑莓表示将主攻中高端市场，在未来几年内让黑莓在全球占据至少3%-5%的高端手机市场份额。

黑莓并未透露太多关于上一代KEY one的销量。但中国区黑莓业务总监印传学表示，KEY one在中国首发后，京东预约不到一周时间，预约量超过了14万。

“安全与高效是黑莓的基因也是特点，是高端商务人士所需要的，是黑莓手机与其他手机品牌最大的不同之处。”Hagen Fendler表示。

据了解，今年4月份黑莓手机还在上海开了首家黑莓星级店。星级店的首要任务不仅是销售，而更多地承接了黑莓品牌形象展示与升级用户体验的作用。

印传学表示，今年黑莓将在全国各大城市广建星级店。在一二线城市几乎每家城市都会开一家星级店，第一批大概有8家左右。

因此，黑莓在今年采取的是线上线下双渠道：线上京东渠道，线下星级店。

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关键词：黑莓KEY2黑莓手机黑莓

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