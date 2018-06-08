Find X前菜！OPPO与蚂蚁金服合作：支付宝3D结构光人脸支付安卓版来了

IT之家6月8日消息 5月10日，OPPO宣布完成全球首个3D结构光技术5G视频通话演示，并将在6个月内在手机产品中正式商用；6月5日，OPPO宣布，将于6月19日在法国巴黎卢浮宫全球发布Find X新机。

不出意外的话，OPPO Find X将会是首款采用新技术的安卓机型。而在安卓与3D结构光相关生态的建设上，今天OPPO和蚂蚁金服宣布了全新的进展。

▲双方出席联合创新实验室启动仪式，左至右：OPPO副总裁段要辉、蚂蚁金服高级副总裁兼首席风险官俞胜法

2018年6月8日，深圳OPPO广东移动通信有限公司与蚂蚁金服宣布达成战略合作伙伴关系。双方将成立联合创新实验室，探索硬件和软件底层技术的深度整合，为用户打造完整的数字金融服务场景。

该合作关系包括OPPO智能手机支持支付宝的性能优化和高频支付场景的一步直达，以及实现基于结构光技术的3D人脸支付。双方还将共同开展人工智能（AI）和增强现实（AR）等技术领域的研究，为未来产品的竞争力创造技术条件。

▲联合创新实验室揭牌仪式，从左至右：OPPO战略合作部部长刘洋、OPPO副总裁段要辉、蚂蚁金服高级副总裁兼首席风险官俞胜法、支付宝事业群基础产品与用户增长平台总经理民德

据了解，联合创新实验室将充分利用OPPO智能手机集成的基于人工智能技术的负一屏功能和语音助手等多种入口，面向支付宝付款、乘车、城市服务、生活缴费等高频使用的多场景进行深度定制，实现支付操作路径的最简化，支持一步直达的便捷体验。

联合创新实验室目前已帮助OPPO正式推出快捷控制中心的“扫码秒付”功能，还将通过负一屏支持包括转账、车主服务、城市服务、生活缴费等八个智能卡片场景的服务对接以及扫一扫功能；乘车方面，OPPO手机已支持通过支付宝应用图标呼出二级菜单中的乘车码功能，还将在OPPO ColorOS中实现乘车码的系统级集成；此外，OPPO智能语音助手目前已接入支付宝多种服务，将在下一阶段接入自然语音识别系统（NLU）模式，通过OPPO语音助手便可以与支付宝数百个业务进行语音交互，更好地从用户角度出发，化繁为简，更加清晰、准确地领悟用户的需求并快速予以实现。

另一方面，在联合创新实验室的推动下，OPPO与支付宝团队已完成3D人脸支付的技术准备工作，支持该功能随时应用于OPPO未来智能手机产品。OPPO日前已宣布3D结构光技术将于6个月内实现正式商用，此次宣布也让OPPO成为首家支持3D人脸支付的Android手机厂商。

▲联合创新实验室签约仪式，签约人从左至右：OPPO战略合作部部长刘洋、支付宝事业群基础产品与用户增长平台总经理民德；鉴签人从左至右：OPPO副总裁段要辉、蚂蚁金服高级副总裁兼首席风险官俞胜法