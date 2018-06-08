骁龙845+8G运存价格3599元，一加6月牙白6月10日10:00再开售

IT之家6月8日消息 6月10日上午十点，一加6月牙白（8GB RAM+128GB ROM）再次上线开售，售价3599元，点此购买。刘作虎称，这次的货量会让大家满意的。

一加6月牙白采用了全新的“纳米蚀刻工艺”，这种特别的玻璃处理工艺能在玻璃上均匀地进行纳米深度的蚀刻，让玻璃的手感温润细腻。一加6月牙白表面采用雾面效果处理，并在玻璃中添加天然珍珠粉，让玻璃材质呈现出朦胧美感。



一加6于5月17日发布，一加科技CEO刘作虎称这款拥有旗舰级的硬件性能和优雅精致的设计的新品为“西装暴徒”。

一加6搭载高通骁龙845移动平台，拥有6GB/8GB可选超大运存，64GB/128GB/256GB存储空间；正面一块19:9的6.28英寸全面屏，其屏占比为84%，但不包括刘海，分辨率为1080 x 2280像素，支持sRGB和DCI-P3；配备后置2000万像素+1600万像素的2倍速AI双摄，传感器物理感应面积提升19%，支持OIS光学防抖+EIS电子防抖，支持4K@60fps的视频录制功能。

▲图：全速旗舰一加6

▲图：一加6登顶安兔兔5月性能排行榜榜首

▲图：一加6线下Pop-up闪店活动-深圳

凭借强大的配置和性能，一加6上市后收到了业界和用户的一致好评，《The Verge》、《AndroidAuthority》、《Forbes》等媒体在体验过一加6后给出了“顶级Android旗舰机的水平”、“高端手机上最好的体验”等极高的评价。

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