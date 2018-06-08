三星J3/J7（2018）手机发布：定位中端

IT之家6月8日消息 三星刚刚推出了Galaxy J3（2017）和Galaxy J7（2017）的继任者——三星Galaxy J3（2018）和J7（2018），新机定位中端，与前代产品相比，其升级幅度较小。

▲三星Galaxy J7（2018）

三星Galaxy J7（2018）跟上代产品几乎有完全相同的相机配置，该机搭载了1300万像素主摄像头（f/1.7）和1300万像素前置摄像头（f/1.9）。因此，除非有一些重要的软件优化，否则Galaxy J7（2018）的拍照质量应该与2017款相同。

至于其它方面的配置，目前仍然未知，三星只是提到该机采用5.5英寸的高清显示屏，另外，这两款设备都支持三星的Knox。

▲三星Galaxy J3（2018）

三星Galaxy J3（2018）配备了5英寸高清屏幕，搭载Exynos 7570芯片组（四核、1.4GHz）和2GB内存，16GB存储，支持microSD卡扩展，内置2,600mAh电池。前置500万像素f / 2.2传感器，后置800万像素f / 1.9光圈相机。

新机将在六月初在美国上市，Galaxy J3（2018）售价为210美元（约合人民币1345元），而Galaxy J7（2018）的价格还未知。