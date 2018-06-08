“索半斤”Xperia XZ2 Premium来了？索尼6月14日发新品

IT之家6月8日消息 4月16日，索尼发布了全新的旗舰手机XZ2 Premium，XZ2 Premium采用了和XZ2系列一样的风格——全新的“流动设计”，3D玻璃覆盖的前后面，既保证了整机的观感同时在手感上也能够得到兼顾。整机三围尺寸为158×80×11.9mm，重量达到了236g。

11.9mm的机身厚度、236g的机身重量，XZ2 Premium由此得来了“索半斤”的外号。

今天，索尼已经向媒体发出新品发布会邀请函，宣布将于6月14日（下周四）在中国台湾举办新品发布会。虽然索尼并未公布发布会主角，但是如果没有意外的话就是XZ2 Premium了。

此前，“索半斤”国行已经正式入网了。

此前，索尼Xperia XZ2国行已经发布，价格为5999元，那么比Xperia XZ2更高一级别的XZ2 Premium，价格上6K是妥妥的了。

背面如此粗犷的设计，很销魂了▲

相较于XZ2系列之前的两款机型或者索尼以往发布的机型，XZ2 Premium终于用上了双摄设计。索尼XZ2 Premium采用了1900万像素彩色+1200万像素黑白双摄方案，光圈值为F1.6/F1.8，配合索尼自研的“AUBE融合图像信号处理器”，能够结合两个传感器的数据，针对弱光环境进行优化，降低噪点，所以，新机在拍摄照片的时候，感光度最高能够达到51200，拍摄视频的时候能够达到12800。

索尼声称，利用XZ2 Premium可以实现以前仅在可更换镜头相机中才能看到的超低光拍摄。在索尼自研的图像处理器的加持之下，XZ2 Premium的夜间拍摄效果值得期待，同时，双摄带来的背景虚化效果也是更加明显的。

前置摄像头方面，索尼XZ2 Premium采用了一颗1300万像素的摄像头。

除了相机升级之外，索尼XZ2 Premium的屏幕升级也是可圈可点：5.8英寸4K（2160×3840）HDR显示屏，传统的16:9比例，相较于XZ Premium在亮度方面提高了30%，同时配备了SDR转HDR技术，在观看视频或者进行游戏的时候，会有更好的体验。

其他硬件配置方面，索尼XZ2 Premium搭载了高通骁龙845处理器，搭配6GB RAM+64GB ROM，前置双扬声器并且配备了最新的动态震动系统，后置指纹识别，支持无线充电和IP65防尘、IP68防水级别，采用Type C接口，电池容量为3540mAh，支持QC3.0快充。