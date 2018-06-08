游戏手机，噱头还是未来趋势？

目前智能手机市场清一色“异形刘海屏”时代，让消费者逐渐陷入审美疲劳的状态，不少品牌厂商盲目跟随市场发展大潮流，丧失了自己的品牌调性。在这个情况下，游戏手机诞生了，去年就一直有家雷蛇（Razer）品牌专注PC领域的公司推出“游戏手机”概念之后引发了国内手机厂商的关注，配置顶级针对游戏玩家做了大量优化。国内厂商不少厂商都展开了游戏手机IDE研发计划，直到今年初MWC2018展会上，努比亚、雷蛇、黑鲨都展示了游戏手机新生态，已引起了众多网友的关注。在流行全面屏手机的时代下，游戏手机到底是噱头还是未来趋势吗？

什么游戏手机？

游戏手机，顾名思义就是基于”普通手机功能”技术上专门为运行游戏设计制造出来的手机，一般拥有自己的操作系统与专属游戏合作优化，并集成或配备有游戏按钮或手柄，其软硬件都为运行游戏而经过优化，类似掌上游戏机，但分类为手机。简单来说，游戏手机是手机与掌机结合出来的新产物，继承了传统手机的通话特点，又携带了母辈掌机的游戏基因，但其本质仍还是智能手机。

游戏手机目前状况

目前手机游戏对于硬件要求越来越高，手机的性能还是大多数都不能完美支持全效果下的游戏运行。与PC端的游戏基本类似，用笔记本电脑玩游戏成为需求，催生了游戏本分类，通常外观比较迎合男生的审美做的比较炫酷，另外在散热方面也做了很多优化。游戏手机的概念也是这样的，不止与游戏厂商进行专门优化，还要在配置以及续航上，散热设计研发同时解决痛点。国内最早做游戏手机的是诺基亚的N-Gage，很个性外观设计，还支持掌机游戏插卡方式，可惜最终没成功。

去年10月份，京东联合供应链以及手机厂商发布“电竞级游戏手机”的标准：CPU要达到主频率≥2.0GHz，GPU支持每秒渲染60帧，内存最低6GB，闪存最低64GB，全面屏设计尺寸达到在5.5英寸以上，拥有防蓝光护眼设计，电池容量在3000mAh以上并支持快充，拥有专属的游戏模式，能够兼容Top100的主流游戏，并且在重量上要<190克，游戏手机保持长时间游戏运行时，温度不得高于48度。这标准目前主流旗舰手机都能符合，只不过散热问题需要特别设计来解决。

大多数手机厂商就是利用“手游用户”弊端进行下手，想在智能手机市场整体没创新的情况下，作为消费者新的卖点。对于用户而言，除了炫酷的外观设计以及强悍配置+显示屏，游戏手机重点无非就三个点：玩得爽，续航能力强，散热能力强。今年国内有两款游戏手机：黑鲨（小米）、红魔（努比亚）两款都搭载了高通骁龙旗舰处理器，前者是骁龙845处理器，后者是骁龙835处理器，散热完全是不一样的。

红魔游戏手机加入了散热黑科技技术，采用了多种方式来提升手机的散热性能。其一是机身背部添加的四个风槽，通过这种开孔增加了手机内部和外部的空气对流换热，从而使空气交换量提升了73%。其二，红魔手机采用3层石墨散热技术，和市面上其它智能手机的单层石墨相比，热扩散能力提升了117%，但这样做法容易把手机厚度达到9.5mm的重要原因，关键整体使得散热效率变得更高。

黑鲨游戏手机采用的是多级直触一体式液冷系统，加入冷却液、高导热铜合金基板+纳米复合石墨结合，对比无热管CPU散热效率提升20倍，CPU最大频率下运行时间提升70%，核心温度降低8°C。同时，还专为手机设计的游戏手柄。

通过来自360趋势数据来看，黑鲨游戏关注度，达到了2063关注度，关注度比以往有所下降；年龄性别范围占比，25-34岁为40%，19-24岁为37%，整体性别占比最高为男性；地区分布为广东、浙江、江苏三地区用户最多。

红魔游戏手机关注度也不低，达到了1008关注度，同样比以往下降；年龄性别范围占比，19-24岁为40%，其次25-34岁为32%，整体性别占比最高为男性，女性占比高于黑鲨手机；地区占比，排名前三城市有广东、浙江、山东地区。整体来看，黑鲨游戏手机有小米的背景优势，关注度比还是较高；这两款手机都已经占据广东地区，但在对于女性玩家更喜欢红魔游戏手机，因为颜值高于黑鲨游戏手机。

写在最后

通过数据总结来看，游戏手机的游戏功能只是厂商的一个尝试和卖点，对于未来的5G黑鲨手机和红魔手机比普通手机在互联网热点上更有关注度，对于绝大多数手游而言，重要的是系统优化以及人性化体验，并非需要专属配件与极致性能。游戏手机的出现对于游戏厂商和整个行业而言，多一份渠道合作的赚钱方式，还是有推动与硬件跨界合作的，比如游戏进行优化提高帧率，只要交了费用就可以享受到专属优化版，可惜的是对于小厂商完全没必要。游戏手机的游戏功能只是厂商的一个尝试和卖点，如果5G真的能今年要来的话，那么游戏手机可能会有很大的市场，最终还是得看厂商将游戏手机与器件手机差异化。