不忘键盘初心，3999元的黑莓KEY2是你的菜吗？

去年黑莓推出的BlackBerry KEYone是整个2017年为数不多最带QWERTY的全键盘智能手机之一。虽然它并不是有史以来功能最强大的手机，甚至还有很多奇怪的特性，但即便如此，其最关键的亮点还是在于机子自带了目前市面上最出色的物理键盘，并且还有黑莓自家最一流的软件功能，以及相当不错的电池续航。

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就在6月8日上午，备受期待的黑莓BlackBerry KEY2国行终于正式发布了，全新一代机型在各方面都取得了不错的进步，相比第一代似乎价格上稍微“亲民”了一些。

物理键盘是黑莓设备中最具标志性的东西之一，去年发布的KEYone最大的亮点是QWERTY全键盘，支持触摸操作，可识别多种不同的触控手势，并且指纹识别与空格键二合一，支持支付宝和微信指纹支付。重点是，键盘支持最多自定义设置52个快捷方式，在智能手机上还是首次实现。

KEY2延续了第一代的键盘特性，并提供了诸多改进，目标是提升效率。黑莓官方称，屏幕上移之后，键盘单个按键的面积增大了约20%，这样打字就容易多了。而由于按键表面PVC哑光处理，也提供了更具触觉感的打字体验。与此同时，键盘增加了更实用的附加功能，也就是在键盘的右下角增加了一个称之为“Speed Key（魔法键）”。

据介绍，这个魔法键直接将原有的右边向上键修改而来，用户可通过魔法键与全键盘上的26个字母键设置的快捷键同时使用，可在任意App应用界面下，一步切换到预设中想要的App或应用界面，提升操作效率。

KEY2的整体设计语言与第一代差不多，还是经典的黑莓U字型外型，商务范儿满满，只不过第二代正面玻璃一直延伸到顶部的视觉体验，看起来又增加了不少时尚感。而其机身的中框设计的主要材料的7系铝，边缘硬朗，棱角分明，电源键也是纹理风格，又多了一分现代感。

值得注意的是，KEY2是黑莓第一款配备双摄像头的智能手机。背部相机模组是由双1200万像素的传感器组成，配上主摄F1.8和副摄F2.6的光圈的镜头组合，主摄传感器的单个像素大小为1.28μm，支持Dual PD极速对焦副摄的镜头支持2倍光学变焦，双摄组合可玩人像模式。前置摄像头为800万像素，配F2.0光圈镜头。

这一双摄组合确实比较出色，只不过黑莓智能手机的拍照从未有过匹敌高端或旗舰的表现，希望这次更好的模组能更上一层楼。另外，KEY2其实是一款终端机子，并且比较侧重于续航。机子内部搭载了的是骁龙660处理器，标配6GB内存和64GB储存空间，还提供一块3500mAh的电池，支持QC 3.0快充和OTG反充。

与第一代机型一样，KEY2正面还是一块4.5英寸触摸显示屏，3:2比例屏幕，分辨率为1620×1080像素。另外，KEY2机身上还设有耳机插孔、双扬声器、USB Type-C接口，整机比上一代轻了12g。

黑莓这一次新机提升除了外观的改进之外，软件的依然是黑莓的重点。黑莓标榜KEY2是最安全的Android手机，因为KEY2搭载有BlackBerry DTEK技术，以及非常全面的信息管理专家BlackBerry Hub，还有全新私密文件Locker，保护个人隐私。不仅如此，黑莓也首次宣传AI应用，例如可根据不同app场景智能选择操作步骤的智能移屏，及可快速启动本地和第三方应用AI语音助手。

定价方面，BlackBerry KEY2国行标准版定价3999元，提供黑色、银色，定价和配色都与上一代保持一致，而128GB版的售价则为4499元，只有黑色，两个机型都将于12日开始发货，中国是全球首发地。

很显然，BlackBerry KEY2是一款面向商务市场的中高端机型，并且是始终坚持黑莓DNA的手机。黑莓在发布机子之后官方表示，黑莓会坚持全键盘的标签，因为这是黑莓最独特的特色，黑莓不会固步自封，而是不断为其融入新科技。黑莓还表示，希望今年全球高端手机的市场份额能够占据至少3%到5%。

话说回来，今天的智能手机已经是全触摸的时代，甚至往正面无任何边框的方向去发展，这就注定了黑莓只能成为小众市场的产品。最后，对于核心卖点以键盘为主的黑莓手机KEY2，你会对其感兴趣吗？