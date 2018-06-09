Find X归来之前，了解Find的过去，看懂OPPO的未来

4年过去了，大家终于等来了Find的消息。

6月1日，OPPO在官方微博上放出了一张写着「Find X未来旗舰」的海报，Find系列终于正式回归。几天后，OPPO宣布将在6月19日正式召开Find X的新品发布会，地点是法国巴黎的卢浮宫。

提到Find，了解的人会想到一款款经典的旗舰手机，不过Find之于OPPO手机的意义远不止于此。

从2011年第一代Find（X903）发布开始，Find是OPPO转型智能手机后，从历经坎坷到家喻户晓的关键，也是引领OPPO在技术上进行探索的核心因素。

人们关于OPPO的印象被分成了很多段，但关于Find的这一段被埋藏太久了，对很多OPPO的资深用户来说，Find是他们心中时至今日都难以忘怀的独家记忆。

如今的OPPO是一个年出货量超1亿台的手机品牌，随着Find X「未来旗舰」的回归，当我们试图去探究OPPO的新方向时，我们应该重新聊聊Find。或者可以说，了解Find的过去，才能看懂OPPO的未来。

Find是OPPO最深沉的记忆

Find是OPPO智能手机的开端，在这款型号为X903的手机诞生的时候，OPPO正经历着从功能机向智能机的转型，「Find Me」的身上自然就带着很多OPPO自上而下的紧迫和坚定。

用好莱坞的方式拍一支广告片，这只被主演莱昂纳多描述为「突破了自己的表演模式」的广告片让OPPO在营销上把Find拉到了全球的高度，几乎所有看过「Find Me」TVC广告的人都能在2018年的今天清晰地记起它，并且依然津津乐道。

不过商业上充满偶然和必然，Find系列最高举高打的X903并没有成为OPPO旗舰机在销量上的里程碑。事实上，直到后续的第四代产品Find 5，才终于成为了经销商排队提货的爆款。

每一款Find都是OPPO在技术上的释放

如果你经历过之前的Find，那么你应该会知道，OPPO在技术上一直是有着自己的标准和追求的。

2012年12月，OPPO在798艺术区发布了Find 5。这是全球首款1080P分辨率的手机，比HTC和三星开始飙屏幕分辨率的M7和S4早了整整一个季度，与此同时，Find 5还是全世界第一款在拍照上支持硬件HDR的手机。

在Find 5的发布会上，OPPO的产品经理张璇在台上说出「HDR就是为逆光拍照而生的」这句话的时间点，比2018早了差不多6年。120fps慢动作、NFC、息屏美学、超窄边框，Find 5给国产手机留下了很多可以借鉴和发挥的点，其中不少词汇在2018年的手机发布会上我们依然能经常听到。

2014年Find 7上的VOOC闪充是一个大家印象更加深刻的示例，OPPO在那个时间点拿出了一项纯自主研发、包含了十几项关键专利的充电技术，引领了手机充电的快充时代。

更加不可思议的是，在技术进步飞快的智能手机行业里，即使在2018年，OPPO在4年前的Find 7上采用的5V 4.5A「低压大电流」VOOC闪充（之后OPPO把充电规格调整到了5V 4A，并延续至今）依然是领先手机行业的规格。

过去几年里R系列的巨大成功让OPPO被更多地冠上了「流行」、「线下」的标签，不过当你真正贴近OPPO，或者亲身经历过Find的时代，你会发现，这其实是一家在产品研发上走得非常激进的手机厂商，他们关心一切最新的技术，做手机行业几乎所有技术新方向的预研。

一位OPPO的前员工曾经在知乎上留下了这样的一句话，「我曾经幻想过走进一个很多黑科技的房间，但是从来没有想过是在的OPPO大楼里。」

走在行业的前面，却又不惜时间的代价

在过去三年里，OPPO在MWC上做了两次技术展示，一次是Super VOOC超级闪充，另一次是潜望式镜头技术的5倍无损变焦，我们暂时还不知道它们在2018年进展到了哪一步，但它们让Find X更神秘了。

而在宣布Find回归前，OPPO做了一系列技术动作。5月10日，OPPO在深圳展示了3D结构光方案的进展，并且做了全球首个采用3D结构光技术的5G视频通话演示。根据我们在现场的了解与体验，OPPO的结构光技术已经具备了大规模量产能力。

我们大概可以拼凑出OPPO的「Find」在过去的几年里经历了什么，也大概可以了解到OPPO可能要通过Find X去定义一个怎样的未来了。

从Find 7到Find X，在没有Find新品的4年里，OPPO手机在销量、利润、行业影响力上都有了飞速的成长，但隔一段时间，我们总能听到对Find回归的声音，我们期待着，当OPPO全力做一款「未来旗舰」的时候，究竟会拿出怎样的作品。

直到Find X，他们终于准备好一切要回归了。