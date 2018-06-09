不仅坚守全键盘，黑莓下半年还要推全面屏手机

全面屏当道的智能手机市场，如今多了个“异类”。

6月8日下午，回归中国市场约一年的黑莓在北京召开新品发布会，正式推出旗舰新品黑莓Key2。这款产品延续了上一代Keyone的触控屏+QWERTY全键盘设计，售价3999元起，将于6月12日在京东全球首发。

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中国的数码发烧友对黑莓应该不会感到陌生，这个品牌的手机曾以安全著称，曾推出过多款采用QWERTY全键盘设计的经典机型，如黑莓9900等。2016年，TCL与黑莓达成合作，黑莓提供安全软件、服务套件以及品牌资产的授权，由TCL通讯在全球范围内生产和销售黑莓品牌的移动设备。

▲黑莓中国区市场以及销售负责人印传学

2017年8月，黑莓正式宣布回归中国市场，并推出旗舰产品黑莓Keyone。这款产品发布后，不到一周的时间，京东的预约量便超过了14万。在今天这场发布会结束后，黑莓中国区市场以及销售负责人印传学接受了凤凰网科技等媒体采访。

印传学表示黑莓Keyone推出后销量达到了公司预期，但他并没有透露具体数字。印传学认为，在前一代产品的口碑基础上，黑莓Key2会在中国市场有更好的销量表现。

在运营策略上，黑莓表示定位中高端市场，主打商务人群，未来几年内让黑莓在全球占据至少3%-5%的高端手机市场份额。

下半年或将推出全面屏新品

来自IDC的数据报告显示，今年第一季度中国手机市场华为、OV小米等前五大头部厂商的市场份额总和已经超过85%。印传学认为，在这种竞争格局下，拥有自身特色的品牌才能够生存。而黑莓一定要有自己的特色，融入和学习新的技术，才能走下去。

他认为，当各大手机厂商的产品都梳着几乎一样的齐刘海（刘海屏）时，业内需要有些不一样的面孔。全键盘是黑莓手机的经典，在今天千机一面的时代，黑莓认为自己需要这一独特的设计，并且在此基础上尝试创新。

黑莓首席设计官Hagen fendler表示：“黑莓坚持自己的特色，并不意味着固步自封，我们也在发展中不断融入时代新科技。”

比如这次的黑莓Key2，它加入了AI语音助手的支持，在键盘上配备了一颗语音唤醒键，同时这次的Key2还多了一颗独立的魔法键，配合这颗按键可以实现多任务后来的快捷切换。不仅如此，黑莓还将此前BB OS上特色的安全功能，移植到了目前黑莓Key2所搭载的安卓8.1操作系统当中。

对于已经成为各大手机厂商标配的全面屏手机，印传学表示黑莓也会考虑这样的设计，在黑莓Key这条坚持全键盘设计的产品线之外，黑莓目前还有一条产品线是主推全触控屏设计，在今年下半年，预计会推出全面屏旗舰新品。

另外，印传学也透露称，黑莓也在考虑像另一家回归没多久的手机厂商诺基亚一样，将此前的一些经典机型进行复刻再重新推出，但具体时间他并没有进一步透露。

除了产品，渠道对于手机厂商来说，也是至关重要的。在中国市场，京东是黑莓手机的独家线上合作伙伴。在线下，今年4月份黑莓在上海开了首家黑莓星级店。星级店的首要任务不仅是销售，而更多地承接了黑莓品牌形象展示与升级用户体验的作用。

印传学表示，今年黑莓将在全国各大城市广建星级店。在一二线城市都会开一家星级店，第一批大约8家。