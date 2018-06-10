京东举办魅族&诺基亚狂欢专场：诺基亚X6 10:06分开启抢购

IT之家6月10日消息 京东在今天举办魅族&诺基亚狂欢专场，包括魅族和诺基亚两家的热门人气手机都将加入到本次的促销之中，包括新近发布的诺基亚X6和魅蓝6T手机。

诺基亚 X6搭载5.8英寸FHD+全面屏，19:9屏幕比例，屏占比达86%，像素密度为432ppi。预装安卓8.1系统。处理器为高通骁龙636，后置1600万像素+500万像素镜头，前置1600万像素镜头，搭载智能AI，配置HDR图像处理。诺基亚 X6的下一次开售时间为今天的10：06分。

魅蓝6T搭载MT6750八核处理器，5.7英寸显示屏，分辨率为1440×720，3GB起跳，可选配4GB内存。同时，这款手机采用后置双摄，1300万+200万像素摄像头，其中一颗采用IMX278 RGBW四色传感器，人像背景虚化和暗光表现出色；前置800万像素和虹软美颜，光圈大至ƒ/2.0。

除了这两款手机之外，魅族和诺基亚的其他热门手机也加入到了本次的狂欢专场，比如魅蓝Note 6，诺基亚7 Plus，诺基亚8 Sirocco，魅族15等手机，此外京东还为消费者们准备了满减优惠券，其中最多的是满6180元减1000元，不过供应不是很充足，而满1980减100等优惠券的数量还是比较多的。

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