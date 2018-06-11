vivo宇航员模型图赏：为vivo NEX手机造势

在今年初，vivo展示了APEX概念手机，搭载了大量的黑科技，比如半屏屏下指纹技术、真全面屏、弹出式摄像头等等。从发布开始，这款手机就受到了极大的关注。之前vivo NEX发布会的邀请函已经来到IT之家，而现在IT之家又收到了来自vivo的礼物，里面包括一个登月宇航员的模型。

vivo寄送给IT之家的包装与邀请函的包装类似，都是黑色的箱子，而在包装盒之中则是一份登月宇航员的图像，vivo在上面写着对于NEX的解释。vivo认为NEX就是不懈突破边界的精神，同时也是开启未来的钥匙。

而附带的登月宇航员模型似乎使用3D打印机进行打印，总体的质感还是相当不错的。或许这暗示着vivo NEX的推出就像人类首次登上月球一样，给整个手机行业带来新的气息。



此前，一款疑似vivo NEX的手机曾于5月22日晚间的vivo X21 FIFA世界杯非凡版发布会上的TVC中短暂现身。IT之家也已经多次曝光了vivo NEX的地铁照。有消息显示，vivo NEX手机将采用神器的弹出式摄像头设计，让手机具备真·全面屏的特质。

配置方面，有消息称，vivo NEX全面屏手机将推出双版本，分别搭载高通骁龙845、骁龙710处理器。根据高通骁龙710的定位，其在660的基础上进行了一定幅度的性能提升，但是更大的提升在于图像处理器、人工智能等方面。

6月12日，这款手机就将与广大消费者见面。届时IT之家将为大家带来发布会的图文直播，并带给大家这款手机的最新新闻资讯，敬请期待。