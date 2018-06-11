疯狂暗示！OPPO Find X新宣传图发布，造型有亮点

IT之家6月11日消息 OPPO官方已经正式宣布，将于6月19日（北京时间20日）在法国巴黎卢浮宫举行未来旗舰OPPO Find X发布会。今日OPPO官方再度发出了一张该机的新宣传图，其中或许暗示了新机的一些造型信息。

在这张宣传图中，OPPO展示了一个手机造型的透明模组，这一模组的边缘看似采用了曲面屏的设计。这或许在暗示，即将到来的OPPO Find X有可能就采用了曲面屏的设计。

就在前几天，IT之家报道了，有消息人士透露OPPO已经向三星订购了曲面OLED屏幕，将于6月底发货。这些线索组合在一起，不由得让我们产生了一些联想，这批曲面屏会不会用于Find X上呢？

此前，OPPO Find X已经通过了工信部认证，该机将采用6.4英寸AMOLED屏，分辨率为2340×1080；搭载了2.8GHz处理器（或为骁龙845），8GB内存，128GB机身存储空间。

根据此前官方放出的渲染图，OPPO Find X将重现在Find 7上备受好评的天际线呼吸灯设计。此外，OPPO Find X还采用了双面玻璃的造型，背面玻璃底部还印有星空脉络，极具神秘感。

现在Find X的发布会已经近在眼前，关于这款手机的设计和性能等等诸多方面的线索逐渐在我们眼前组合在一起，却又在另一面加深了其神秘气质。但是随着Find X的发布，这些迷雾也将很快散去，届时我们将知晓这款手机的真容。