全靠红米冲量？小米CDR招股书揭秘真实数据

IT之家6月11日消息 6月11日上午，证监会披露了小米CDR招股书。根据此前的报道，小米先行登陆CDR之后，翌日在港挂牌，两地挂牌最快于7月9日，10日实现。

根据招股书中的显示，小米在一季度全球智能手机市场出现同比下滑2.9%的情况下，出货量仍取得了同比87.8%的增长，达到2800万台。

招股书中，小米公布了各价格区域手机的销售情况。

小米公司智能手机产品包括小米MIX、小米、红米三大系列，共涵盖如下五个价格区间：3,000元以上；2,000-2,999元；1,300-1,999元；800-1,299元；799元以下。

其中3000元以上的高端机型包括小米MIX 2S和小米MIX等；2,000-2,999元价位的旗舰手机则包括小米6、小米Note 3；小米5C、6X等机型为中高端机型。

其中在2018年的Q1季度，总共卖出了2841.3万部手机，其中入门机(799元以下)销量为1106.9万部，获得收入54.22亿元，而中高端机(1300-1999元)销量为428.1万部，获得收入48.01亿元，中端机(800-1299元)销量为1099.1万部。

简单点说，在小米的Q1 2800万台中，千元以下只占1100万，很显然，大家以为的小米全靠红米冲量的这结论是错误的。

从CDR招股书披露的数据来看，小米系列手机才是小米的主力军，价格厚道的高性能机占据出货主力，也是小米持续竞争力的体现。

今年4月底，雷军宣布了小米的一项重要决定——小米硬件综合净利润率永远不会超过5%。雷军表示，小米必须坚持创新科技和顶尖设计，拿出远超消费者预期的极致产品，还做到“价格厚道”，才能真正“感动人心”。

我们的使命，就是坚持做“感动人心，价格厚道”的好产品，让每个人都能享受科技带来的美好生活。

可以确定，小米接下来还将继续推出高性价比的产品，而这些产品，也将是小米持续放量增长的新动力。