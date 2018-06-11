久别4年重新归来！OPPO Find X的5倍光学变焦潜望式双摄系统成悬念

IT之家6月11日消息 进入到2018年以来，相机技术成为不少新智能手机产品的重头戏，这其中不乏有非常亮眼的产品，包括进化的夜视仪三星S9、DxOMark新王者华为P20 Pro，这些产品在不断地刷新着人们对于智能手机拍照水平的认知。

在智能手机拍照领域，还有一家国内耳熟能详的手机厂商的造诣也是不能小觑的。OPPO早于2017年2月27日，就发布了一项关于智能手机拍照方面的技术，名为潜望式双摄技术，在有限的、紧凑的、轻薄的机身之内实现了真正的5倍光学变焦。

OPPO的潜望式双摄技术最早被寄望于能在Find 9上实现，但是该系列产品可以说在粉丝的期待之下一再跳票，而这一别，便是4年。

那么在4年之后，在拍照强机如此多的情况下，OPPO早就发布的潜望式双摄技术成为6月20日发布在法国巴黎卢浮宫重新归来的Find X的一大悬念。

如果Find X能够搭载OPPO的潜望式双摄技术的话，那么带来的就不仅仅是5倍光学变焦，能够看得更远。按照OPPO的介绍，在发布的时候，这套双摄系统模组的厚度仅为5.7mm，比普通的2倍光学变焦模组的厚度还薄了10%。要知道，当下的智能手机在厚度上可是抓襟见肘的，不少手机厂商甚至是苹果，都在采用妥协的突出摄像头方案。

作为阔别4年重新归来的Find旗舰系列，除了潜望式双摄之外，曲面屏设计、3D结构光、还有Find 7上备受好评的天际线呼吸灯设计等都值得为这款旗舰苦等的粉丝甚至普通消费者期待。

当然，作为真旗舰系列，高通骁龙845、8GB RAM等目前安卓旗舰上的常见配置，从工信部的信息看来，Find X至少在这些常见参数上不会“缩水”了。

在阔别4年之后，OPPO回归的未知数X能够给我们带来多少的惊喜呢？届时IT之家将会前往巴黎卢浮宫，在手机发布之时带来详细的图文直播，为大家带来未知数X的正确解法。

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