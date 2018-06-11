vivo NEX配置再确认：4000mAh电池、Type-C接口“感动”

IT之家6月11日消息 明天，vivo NEX旗舰手机正式发布，vivo为这款手机也是不遗余力的预热着这款手机。光是邀请函（邀请函1、邀请函2）就给IT之家送来了两次，可见vivo对这款手机的重视程度。

关于这款手机，除了旗舰配置以外，近乎100%全面屏的设计以及弹出式摄像头都是这台手机的看点，甚至刺客老大都忍不住在评论区留言：

真机尺寸还真不小，屏占比确实很棒，前摄像头弹出的“声效”酷酷的。

刚刚，微博有数码博主就曝光了NEX的配置表，数据显示，NEX搭载了4000毫安时的电池，并且喜闻乐见的是，这台旗舰手机终于支持Type-C接口了！但严格意义上讲，这并不是第一台支持Type-C的vivo手机（此前发布的概念机APEX就是Type-C）。

据报道，NEX有三个版本，其中NEX将搭载骁龙845处理器，也是三个版本中的最旗舰版本，另外两款称之为NEX S和NEX A，将搭载骁龙710处理器。三款机型均搭载了弹出式前置摄像头。

随着NEX的发布，vivo将全面布局高端机型市场，和X系列爆款机型不一样的是，NEX本身就是一款极具创新的产品，想必推出之后会圈粉无数吧！毕竟现在同质化严重的手机市场太需要新鲜血液了。

你期待吗？