余承东定下2亿台目标：华为荣耀双品牌成关键

在日前的荣耀Play发布会上，华为消费者业务CEO余承东亲自站台。值得注意的是，除了正式公布华为“很吓人的技术”GPU Turbo之外，余承东还为2018年的华为设立了2亿台出货量的目标。而2017年华为智能手机全球出货量为1.53亿台，华为2018年能否完成目标？

2亿台目标，2018年增速要超30%

在现场，余承东公布了华为+荣耀双品牌在全球市场的销量稳居前三，逼近第二的成绩。他介绍称，华为&荣耀从2010年到2017年，7年时间销量递增51倍，2017年全球出货量达1.53亿台，全球销量排名第三，中国销量排名第一。

此前，余承东就曾在多个场合提出超越苹果和三星的目标。在目前全球智能手机行业增长放缓、中国智能手机市场迎来寒冬的形势下，余承东认为这对华为反而是个机会，可以强者更强。

在此前的P20发布会后的采访中，余承东表示，目前华为是全球第三，而今年、最晚明年华为要在全球智能手机市场中的份额达到第二，“历史必然我们会做到第一。”

在荣耀Play发布会上，余承东为2018年的华为定下了2亿台的出货量目标。对比2017年的1.53亿台，这意味着今年华为智能手机出货量的增长率要超过30%，远远超过2017年10%的增幅。

华为+荣耀双品牌运作成支撑

GPU Turbo这项被余承东称为“吓人的技术”，称可以极大的提高GPU性能，“这项技术甚至可以让安卓的游戏体验超越苹果，让千元机也可以畅玩大型游戏”，余承东说道。而该项技术也首先应用在了荣耀新系列Play新机上。

余承东力挺的重大技术突破，选择在荣耀产品线首次商用，可以看出其对荣耀产品的期望。这次余承东站台荣耀发布会，背后也折射出正面肯定双品牌运作的信号，这一举措足以证明荣耀对于华为的重要性。

无论哪个品牌，想要一网打尽所有阶层用户，明显是不切实际的，双品牌策略分开主打不同层次用户群也是许多厂商看中的一点，然而却鲜有成功。

除了华为主打商务精英，荣耀主打年轻潮流外，在用户发展模式上，华为和荣耀也并不相同。如荣耀的线下布局，没有与华为重复建设，而是采用轻资产模式，与各级合作伙伴合作，共同打造线下渠道。简单来说，两个品牌边界不同，华为高举高打，荣耀轻装上阵，两大品牌共同促进了华为在全球市场的持续增长。

双品牌最大的矛盾应该是来源于品牌内部的阻力，资源分配不均、左右互搏无法避免。华为与荣耀找到了自己的定位与边界，既独立，又互为靠背。

这一点在研发上尤其明显，华为和荣耀共享华为的硬件研发和供应链体系。余承东现场透露，截至2017年，华为+荣耀研发投入达3940亿元，2017年研发投入就达104亿欧元，占营收的14.9%，超过了苹果2017年的95亿欧元。这也为荣耀的创新研发提供了支持。

荣耀的海外战役

在今年3月的采访中，赵明曾透露，实际上华为内部此前对全球范围内是否实施手机双品牌战略还有争议。2017年荣耀在欧洲、亚太、中东、非洲等区域选择了一些典型市场进行了探索和验证，“我们发现荣耀品牌、产品和商业模式，都能够找到合理的定位，在当地快速的发展。”而在与公司沟通之后也得到了华为在政策上的支持，去年12月，华为总裁任正非签发了《荣耀品牌手机单台提成奖金方案》的内部文件，转变了荣耀手机的奖金方案。

2017年底，赵明在内部邮件中公布了2018年的战略：构建海外内双引擎的发展模式，以美国、欧洲、俄罗斯、非洲、土耳其、印度、印尼等为重点区域，依托互联网轻资产模式，在全球手机市场成为“三年前五”的品牌；2020年，海外市场销售占比要达到50%。

赵明透露，今年荣耀海外销量1-5月份实现超过100%的增长，而下半年的增速会达到150%甚至更高。目前海外销量占比已经超过20%，今年会达到25%-30%。

荣耀在海外市场的快速增长，也成为余承东为华为定下2亿台出货量目标的底气所在。

不过赵明强调，荣耀在海外的市场策略会是既高速又有效，要塑造品牌，而不是像小米等友商只靠低端机走量。他认为，在海外市场荣耀要做一个可持续的品牌，每进入一个国家在渠道上做扎实、产品上做好，而不是靠钱去砸。“很多销量数字都是虚的”，赵明曾说，2018年的荣耀要在海外把能力和商业模式构建起来，而不是单纯追求销量和销售额。