小米8手机今天上午10点第二轮开售：蓝金版首卖，价格2699元起

IT之家6月12日消息 今天上午10点，小米8手机开启第二轮销售，其搭载骁龙845处理器，配置刘海全面屏，内置独立红外镜头及红外照明元件，其中小米8蓝色与金色版是首次开卖，售价2699元起。

小米8京东自营：点此购买

小米8搭载高通骁龙845处理器，正面采用6.21"三星AMOLED屏幕，支持P3广色域，色彩鲜艳通透；背部采用特有的“水滴弧形”设计，四曲面玻璃机身与7系铝边框精密衔接，机身相当于5.5"传统手机，背部曲率与手心贴合，单手握感圆润轻薄。

小米8采用与小米MIX 2S相同的相机硬件和算法（12MP广角镜头，4轴光学防抖，f/1.8；12MP长焦镜头，人像镜头，f/2.4），DxOMark拍照得分进一步提升至105分。

小米8内置3400mAh（typ）电池，支持QC 4.0+ 快充协议，USB Type-C 双面充电接口，标配18W QC3.0充电器。

通过小米和高通不断对骁龙845的系统级优化，小米8的性能得到进一步提升，安兔兔跑分高达惊人的301,472分，首次突破30万分大关。

小米8屏幕刘海中新增独立红外镜头及红外照明元件，构建人脸4096个特征纬度，进行高精度智能匹配。红外人脸的解锁方式，还能有效避免照片、视频等假体攻击，提供更安全的人脸解锁方案，全黑环境下也能疾速解锁。

小米8是全球首个搭载双频GPS的智能手机，支持使用1575.42MHz的L1频段和1176.45MHz的L5频段进行双频定位，对于所有需要使用定位服务的软件，如地图、叫车等App都可有效避免定位不准的问题。

其他方面包括，多功能NFC，支持167城公交卡及工卡模拟；支持快充QC 4+、全网通5.0、“小爱同学”AI语音助理。

开售信息如下：

小米8售价2699元起，6月5日10点全网首卖，共三个版本：

6GB+64GB ￥2699

6GB+128GB ￥2999

6GB+256GB ￥3299

推荐阅读：



《小米8开箱图赏：这个“刘海屏”有点不一样》