售价3999元起，黑莓KEY2手机正式开卖：搭载骁龙660

IT之家6月12日消息 此前黑莓在北京发布了黑莓KEY2国行手机，黑莓KEY2搭载高通骁龙660处理器，6GB内存，64GB、128GB两个存储版本。6GB+64GB存储黑/银版售价3999元，6GB+128GB存储黑色版售价4499元，其中黑/银版6月12日上午10点正式开售。

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黑莓KEY2延续采用了经典的黑莓U字型外型，商务范儿满满，重新设计且极具效率的QWERTY全键盘，单粒键盘面积增大约20%，全新PVC触感再次升级按键体验。

黑莓KEY2创新地将原有的右边向上键改为Speed Key（魔法键），用户可通过魔法键与全键盘上的26个字母键设置的快捷键同时使用，可在任意App应用界面下，一步切换到想要的App或应用界面，操作效率大大提升。

黑莓KEY2搭配双1200万的后置摄像头，F1.8+F2.6的光圈组合，2PD极速对焦，让你随手一拍，立刻成片。

黑莓KEY2搭载了全新指纹式电源键，搭配菱形纹理风格后壳，硬朗兼具十足商务范儿风格。

黑莓KEY2搭载高通骁龙660，配备6GB内存，内置64GB和128GB两个存储选择，运行安卓8.1系统，电池容量为3500mAh，支持QC3.0快充与OTG反充，全面提升手机系统性能。

黑莓KEY2还配备了隐藏式键盘，键盘响应触摸手势，快速滑动浏览页面，空格键0.2s极速指纹解锁、安全支付，看不见的触摸屏，看得见的高效。

具体来讲，黑莓在效率方面提升有：①全局功能快捷键，也叫魔法键，使用魔法键+快捷键组合，随时在任何App之间一秒切换； ②BlackBerry独有的专属快捷键，贴心设计，懂你所想。③中英文手势飞字，由讯飞输入法支持，用户可通过用语音快捷输入操作，彻底地解放双手。④智能会议管家，一键拨入多方会议。

在安全性方面，黑莓EY2搭载了BlackBerry的DTEK技术，以及更全面的信息管理专家BlackBerry Hub，这一切，只为助您事半功倍；全新私密文件Locker，保护个人隐私，拒绝第三者窥探你的秘密 。

在AI智能应用方面，黑莓KEY2支持智能移屏，省掉冗余的操作步骤，同一句对话根据不同App场景智能选择可实现的操作；搭载AI语音助手，只需要一个指令，即可快速启动本地和第三方应用。

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