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骁龙845+8GB+256GB顶级配置，OPPO Find X却表示这只是最基础部分

2018-6-12 10:28:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月12日消息 此前OPPO官方宣布，未来旗舰OPPO Find X发布会将于6月19日（北京时间6月20日），在法国巴黎卢浮宫举行。那么什么是未来旗舰？OPPO今天发布的新预告表明，顶级配置只是一台未来旗舰最基础的部分，还有更多期待你去发现。

看来在OPPO眼中，Find X搭载高通骁龙845、8GB内存、256GB存储的配置都不算什么，这都是未来旗舰机该有的样子，重要的是，Find系列对艺术和科技的探索，Find X还有至美设计和技术创新。

根据此前IT之家报道，本次OPPO Find X有望搭载3D结构光技术。因为在今年5月份，OPPO在深圳“连接立体的未来”媒体沟通会上向大家分享了5G标准研究和3D结构光技术推进方面的最新研发成果，并宣布完成全球首个采用3D结构光技术的5G视频通话演示。

不止如此，在MWC2016上，OPPO发布SUPERVOOC 超级闪充技术，采用了全新的低压快充算法，5分钟内就能充满一部2500mAh的手机。也期待出现在OPPO Find X上。

不久前，OPPO x 蚂蚁金服建立联合创新实验室，双方团队已完成3D人脸支付的技术准备工作，支持该功能随时应用于OPPO未来智能手机产品。

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关键词：OPPOFind X骁龙845

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