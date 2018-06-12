苏宁发布5月智能手机实体零售报告：华为蝉联第一，小米攀升至第二，OPPO第三

IT之家6月12日消息 6月11日，苏宁易购发布了5月智能手机报告。报告数据源自苏宁实体零售的各大业态，包括1518家苏宁常规店、2298家苏宁直营店、556家苏宁零售云门店。从数据可以看出国内智能手机竞争非常激烈。

▲5月份苏宁直营店同比增长48%，新开零售云门店556家。

根据苏宁手机零售报告，从手机品牌销量排行来看，华为手机以28.5%的份额占比蝉联5月销量冠军。而销量榜的第2名到第6名的竞争异常激烈。5月份小米凭借新品手机发售份额上升至18.3%，月榜排第2名，成为上升最快的品牌。OPPO R15风头强劲，在整体销量中保持增长优势，OPPO份额12.5%，总体排第3名。

在手机单品销量排行榜中，红米S2成为5月当月新品的鳌头，华为P20、OPPO R15、华为nova 3e、vivo X21、荣耀10等旗舰手机销量位列前10。据报告称，TOP 10单品的总销量份额已经超过了50%。

相比于价格，用户对手机的综合性能的关注度更高。在苏宁手机5月报告中，3000-4000元价位段销量持续增长，反映出用户对高性能高品质手机的喜爱，该价位段，华为P20、OPPO R15、vivo X21排名前三位。在4000元以上价位的TOP单品中，国产手机占比进一步增大。

目前刘海屏、大内存手机变得主流，其中刘海屏手机销售份额超过35%。4GB及以上运行内存手机占市场份额的88.3%，64GB及以上存储内存占市场份额的86.1%。4GB+64GB的存储配置成为用户的基础选择。

从区域来看，华为手机在全国范围内热度较平均，西南片区市场份额超过30%；小米在华南、华北份额超过20%的占比；OPPO、荣耀分别在华北、华中拿下了超过15%的份额；苹果在华东的份额超过14%；诺基亚则在华东、华北、东北3个区域跻身前7。

根据苏宁手机零售报告，华为无论是在大型门店、中小门店、三四级市场的直营店，或者零售云门店，华为手机份额优势明显。OPPO、vivo相对在大店份额更高，小米、荣耀在中小门店及直营店的优势更加突出。