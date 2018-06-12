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市占率7.05%，红米Y1连续两季度位列印度最畅销自拍手机榜首

2018-6-12 14:57:28来源：IT之家作者：代忆/实习责编：代忆/实习评论：

IT之家6月12日消息 今天，小米科技国际产品总监宋嘉宁晒出了红米Y1在印度的战绩，称“Redmi Y1是小米在印度发布的第一台自拍手机，也是印度最畅销的手机，恭喜小米印度团队！”其公布的图片显示，在2018年Q1季度，红米Y1市场份占比达到了7.05%，超过OPPO F5等手机，位列第一。

IT之家此前报道，2017年11月2日，小米在印度发布了红米Y1和红米Y1 Lite两款手机，实际上这两款新机是红米Note 5A的国际版本，分别是高配版和低配版。

红米Y1具有5.5英寸720P分辨率显示屏，搭载八核1.4GHz骁龙435芯片组，有两个内存组合：3 GB RAM + 32 GB存储空间或4 GB RAM + 64 GB存储空间，该机的自拍摄像头为1600万像素，f / 2.0光圈，配有LED闪光灯，主摄像头则为1300万像素。手机后置指纹识别，预装基于AndroidNougat 7.0的MIUI 8。

红米Y1 Lite同样具有5.5英寸720P分辨率显示屏，搭载的是高通骁龙425处理器，配备2GB内存+16GB存储，前置500万像素摄像头，后置1300万像素摄像头，不支持指纹识别。

两款手机售价分别为920元/716元起，该机最大的亮点是自拍，红米Y1前置1600万像素自拍摄像头，配有柔光灯，暗光环境下自拍时可补充自然光，确保成像清晰。

据了解，2017年二季度起小米在印度市场开始出现飞跃式发展，当季夺得印度智能手机市场份额第二名；同年三季度小米在印度智能手机市场仅以0.5个百分点落后于三星；同年四季度小米则以0.5个百分点领先三星夺取印度智能手机市场份额第一名；今年一季度小米在印度智能手机市场以近5个百分点领先三星，进一步巩固了它在印度智能手机市场的领先优势。

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关键词：小米印度自拍手机

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