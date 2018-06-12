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索尼Xperia XZ2 Premium国行发布：骁龙845+4K屏

2018-6-12 16:19:02来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月12日消息 索尼Xperia XZ2 Premium国行今天正式发布，该机搭载高感光度双摄镜头，支持4K HDR视频拍摄。

索尼Xperia XZ2 Premium正反两面皆为大猩猩玻璃5，并且采用了3D玻璃工艺，还具备IP65/IP684等级防护，可防水溅防尘，该机有两款色彩可选：炫黑与光银。

借助索尼的Motion Eye功能，Xperia XZ2 Premium视频拍摄具有索尼智能手机中最高的ISO 12800感光度，以及高感光度ISO 51200相片，双摄镜头也支持人像虚化模式，该机还支持4K HDR拍摄、960fps慢动作1080P视频拍摄。前置镜头方面，配备了一枚1300万像素镜头。

其它配置方面，XZ2 Premium采用了5.8英寸的4K HDR显示屏，尺寸比索尼之前的4K HDR显示屏大11%，且亮度提升30%，同时还支持HDR内容播放，该机搭载骁龙845处理器，X20 LTE的二代Gigabit LTE解决方案提供快速的连接（高达1.2Gbps7），内置6GB内存，配备了3400mAh（标称容量3540mAh）电池，支持无线充电。

索尼Xperia XZ2 Premium将于2018年7月2日正式开启预售，并将装载Android 8.0Oreo系统，目前国行售价还未公布。

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关键词：Xperia XZ2 Premium索尼

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