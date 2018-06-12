5888元12期免息！HTC U12+开卖：最强双摄，无实体按键

IT之家6月12日消息 5月25日上午，HTC在深圳召开了2018HTC新生态大会暨旗舰手机U12+发布会，HTC U12+国内正式亮相。经历了一段时间之后，这款手机正式上线开卖，售价5888元，目前在HTC天猫官方旗舰店中，还能享受12期免息优惠。

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HTC U12+拥有透视蓝、烈焰红和陶瓷黑三种配色，6+128GB存储，值得一提的是，HTC U12+烈艳红版本采用了“变色”工艺，在一定角度下，烈艳红会变成金色，相当独特。

▲能变色的烈艳红

▲透视蓝

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屏幕方面，HTC U12+配备了一块6英寸Super LCD 6显示屏，分辨率为2K（2880 x 1440像素，18:9），像素密度（PPI）高达537 ppi，采用DCI-P3宽色域，支持HDR 10。

配置方面，包括高通骁龙845处理器、最高6GB LPDDR4X RAM+128GB UFS2.1 ROM、IP68级别的防水防尘、内置3500mAh电池、USB Type-C接口支持QC3.0快充、后置指纹识别，并支持面部识别等等。

相机方面，后置1200万+1600万双摄，其中1200万像素HTC UltraPixel 4代大广角相机，像素尺寸1.4μm、f/1.75大光圈；1600万像素长焦相机像素尺寸1.0μm、f/2.6大光圈。

U12+前置800万像素+ 800像素双摄，像素尺寸1.12μm，f/2.0大光圈。

音频方面，HTC U12+加入了全新的HTC BoomSound双扬声器Hi-Fi升级版，可达到工作室级的音效；其他方面，包括HTC USonic智能声纳耳机和智能主动降噪技术、Hi-Res Audio认证/耳蜗音效、高通aptX HD, LDAC通过蓝牙传输，支持32位高分辨率无线音频等。

HTC U12+烈艳红版本简单上手视频：

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