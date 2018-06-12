内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

OPPO Find X或采用双曲面全面屏

2018-6-12 17:00:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月12日消息 Oppo Find X将于6月19日在巴黎亮相，这是OPPO自2014年以来再次推出Find系列新品。今天中午，OPPO官方微博发布了一张Find X探索海报，并配文“打破理所当然，探索手机未来形态。#OPPO未来旗舰Find X#”，海报还给出了疑似是新机的外形剪影，不妨就一起来探讨下Oppo Find X的形态到底如何。

提到OPPO的Find系列，我们就会自然地联想到手机一定有着非常出色的外观设计，例如2012年OPPO正式推出的新一代Find产品OPPO Finder，最大的亮点在于其薄至6.65毫米的机身设计，也是当时全球最薄智能手机。并且创新性的采用了内外双层瑞士军刀级不锈钢骨架，集超薄和坚固机身于一体。

▲OPPO Finder

2012年底推出的OPPO Find 5则采用了极致观感的1080P分辨率屏幕以及息屏美学的设计理念，获得了美国著名IT杂志《PC magazine》授予的“PC magazine年终best buy推荐”以及“设计界的奥斯卡”iF产品设计奖。而2014年推出的OPPO Find 7则是全球首款搭载超清画质技术的智能手机，也是首款配备VOOC闪充、天际线呼吸灯的手机。

过去每一代Find产品，都凝聚了OPPO对未来的思考。探索精神，代表着人类对未知的好奇，对未来的向往，而Find X是OPPO探索精神的图腾。在海报中，OPPO Find X层叠交叉，勾勒出绝妙的“X”，代表了艺术和科技的交汇，呈现出极致轻薄的视觉美感。同时，海报中的Find X边缘和四角有着微妙的弧度和晶莹的光影，结合官方海报多次暗示来看，OPPO Find X应该会采用双曲面全面屏，并且没有了“刘海”，将会达到极高的屏占比，实现“真·全面屏”。

此前，OPPO Find X已经通过了工信部认证，该机将采用6.4英寸AMOLED屏，分辨率为2340×1080；搭载了2.8GHz处理器（或为骁龙845），8GB内存，128GB机身存储空间。另外根据此前OPPO官方的爆料，此次长焦拍照+3D结构光功能也将如期而至。

6月19日，OPPO将在法国巴黎卢浮宫举行全球发布会，届时Find X将如期而至，不妨期待一下该机能否为我们带来“真·全面屏”的视觉盛宴。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPO Find XOPPO FindOPPO

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有