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vivo NEX黑科技：隐藏式感应元件，屏幕彻底没有孔

2018-6-12 20:01:22来源：IT之家作者：阿迷/实习责编：阿迷/实习评论：

IT之家6月12日消息 今晚七点半vivo在上海举行vivo NEX发布会，介绍了vivo NEX手机所应用的黑科技。其中，vivo产品经理介绍，vivo NEX为了解决屏幕开孔问题，经过几个月的攻关，研制了隐藏式感应元件，这将彻底为屏幕开孔问题扫清障碍。

vivo利用独创的光线补偿算法，成功将光线感应器隐藏在屏幕下方，这一技术成为屏下光敏。同时，在结构和工艺上的创新设计，微缝红外也被巧妙的隐藏在屏幕顶端。隐藏式感应元件，让全面屏更极致。

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关键词：vivovivo NEX

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