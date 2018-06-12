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全新进化！vivo NEX搭载第三代屏幕指纹识别技术

2018-6-12 20:08:30来源：IT之家作者：阿迷/实习责编：阿迷/实习评论：

IT之家6月12日消息 vivo今天在上海举行vivo NEX发布会，发布会上，vivo产品经理介绍了vivo第三代指纹技术。vivo第三代指纹技术较此前体积更小，性能更强，识别更精确。

vivo介绍，vivo花了两年时间去研究屏幕指纹技术，用三代产品去开发，在vivo第200万台屏幕指纹手机即将下线的今天NEX带来了第三代屏幕指纹技术。它体积更小，性能更强，指纹图像精度提升了50%，解锁速度提升了10%，体验飞跃式提升。这一切，全部来自vivo的开创。

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关键词：vivovivo NEX

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