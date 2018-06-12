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vivo NEX搭载全新Energy UI，根据壁纸自动调整图标风格

2018-6-12 20:15:26来源：IT之家作者：阿迷/实习责编：阿迷/实习评论：

IT之家6月12日消息 今天vivo NEX产品发布会上，vivo产品经理介绍了vivo NEX搭载全新设计的能力UI（Energy UI）。Energy UI是一个全新的AI动态图标系统，能根据图标变色，智能识别壁纸冷暖色调。

NEX作为vivo的未来产品，Energy UI是一个全新动态图标系统，不仅具备相应的动态展示，还增加了图标变色功能。系统会智能识别壁纸的冷暖色调，自动调整图标的视觉风格，给用户更具美感的视觉体验。

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关键词：vivovivo NEX

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