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vivo NEX正式发布：零界全面屏，3898元起

2018-6-12 20:25:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月12日消息 vivo今天正式在上海发布了vivo NEX旗舰手机，该机可以看做是此前vivo APEX概念机的量产版，因为该机采用了vivo称为零界全面屏的屏幕，也就是说这块全面屏无刘海，三边极窄，只有下巴稍微宽一些。

vivo NEX采用了6.59英寸OLED显示屏，号称具有5.68英寸握持感、19.3：9黄金比例，整机屏占比高达91.24%，行业最高。为了实现零界全面屏，NEX实现了全屏幕发声，光线感应器也隐藏在了屏幕下方，微缝红外也被巧妙地隐藏在屏幕顶端。

除了听筒、感应原件，前置摄像头也采用了APEX的升降式设计，进入自拍界面时，摄像头自动升起，退出时自动降下隐藏。vivo NEX还采用了第三代屏幕指纹技术，体积更小，性能更强，指纹图像精度提升了50%，解锁速度提升了10%。vivo NEX提供两种配色：采用全息幻彩技术的星钻黑，采用微晶起莹技术的宝石红。

配置方面，vivo NEX提供标准版和旗舰版，旗舰版搭载了骁龙845处理器，内置8GB内存，128/256GB存储，4000mAh电池，标准版则搭载了骁龙710处理器，6GB内存+128GB存储，后置指纹识别，其它配置则跟旗舰版相同。

拍照方面，vivo NEX后置双核1200万像素（f/1.79，IMX363传感器）+500万像素摄像头（f/2.4），1.4μm大像素，支持4轴光学防抖、全像素双核极速对焦、主摄支持OIS光学防抖，还支持AI场景识别+AI滤镜，该机前置800万像素摄像头，支持AI美颜。

NEX搭载了全新设计的能量UI（Energy UI），采用全新的AI动态图标系统，不仅具备相应的动态展示，还增加了图标变色功能。系统会智能识别壁纸的冷暖色调，自动调整图标的视觉风格。

NEX搭载了全新的Jovi语音，深度覆盖系统功能和高频第三方应用，点触可实现的操作，语音均可实现。20个高频场景，600项核心功能。Jovi还搭载了深度自然语言理解技术，能够准确地从自然语言中提取有用信息，理解复杂逻辑关系，比如复杂微信操作：Hi，Jovi，给增哥发68.8元红包并留言恭喜。NEX机身侧面设置了Jovi AI独立按键，长按可唤醒Jovi。利用NEX人工智能引擎AIE的神经网络运算能力，Jovi还支持智慧识图

vivo NEX还支持引擎级SDK优化、HPUE技术天线布局、“零感散热系统”、DTSX游戏虚拟环绕声等针对游戏的一些功能。

售价方面，vivo NEX标准版售价3898元，128GB旗舰版售价4498元，256GB旗舰版售价4998元，今天已经开启预约，6月23日全线开售。

• 点此购买vivo NEX手机：天猫（标准版 | 旗舰版） | 京东 。

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关键词：vivo NEXvivo

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