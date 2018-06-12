无界全面屏旗舰：一张图了解vivo NEX

IT之家6月12日消息 vivo无界全面屏旗舰vivo NEX已经正式发布，该机拥有屏下指纹、弹出式前置摄像头、屏幕发声等多项黑科技，现在通过一张图来了解一下吧。

vivo NEX采用了6.59英寸OLED显示屏，整机屏占比高达91.24%，为了实现零界全面屏，NEX实现了全屏幕发声，光线感应器也隐藏在了屏幕下方，微缝红外也被巧妙地隐藏在屏幕顶端。

配置方面，vivo NEX提供标准版和旗舰版，旗舰版搭载了骁龙845处理器，内置8GB内存，128/256GB存储，4000mAh电池，标准版则搭载了骁龙710处理器，6GB内存+128GB存储，后置指纹识别，其它配置则跟旗舰版相同。

拍照方面，vivo NEX后置双核1200万像素（f/1.79，IMX363传感器）+500万像素摄像头（f/2.4），1.4μm大像素，支持4轴光学防抖、全像素双核极速对焦、主摄支持OIS光学防抖，还支持AI场景识别+AI滤镜，该机前置800万像素摄像头，支持AI美颜。

vivo NEX标准版售价3898元，128GB旗舰版售价4498元，256GB旗舰版售价4998元，今天已经开启预约，6月23日全线开售。

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