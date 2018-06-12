无刘海配上升降式摄像头，vivo NEX是目前最具未来感的智能手机

今年的国产手机圈既热闹又无聊，面对不太景气的大环境，手机厂商在使出浑身解数、拿出自己擅长的东西来吸引消费者，不过另一方面，全面的「刘海」化又让今年上半年的国产手机市场变得有些无聊。

在现有的技术下，「刘海屏」或许是平衡成本、屏占比、市场接受度的最优解，不过相信每一个关注手机的人都在期待，手机厂商什么时候能够干掉「刘海」，拿出一个更加优秀的全面屏解决方案。

就像3月份的vivo X21首发Android阵营「刘海屏」一样，这一次「吃螃蟹」的依然是vivo，产品的名字叫做NEX。

是的，vivo把APEX量产了

大家应该还记得，在今年2月底的MWC 2018期间，vivo向媒体展示了一款叫做APEX的概念机。

这款产品采用了「三面超窄边框+底部极小下巴」的设计，然后用创造性地升降式摄像头解决了前置摄像头的问题，这款产品的屏占比达到了夸张的91%，遥遥领先包括iPhone X在内的所有智能手机。

不过包括我自己在内，大家普遍认为APEX是vivo用来「炫技」的产品，在现有的技术条件下，很难进行量产这种突破性的设计。

现在看，我们都有点小瞧vivo了。

3个多月后，vivo就把APEX量产了，它就是NEX。

三面窄边框+ Android最小下巴

NEX采用了类似APEX的上、左、右三面超窄边框设计，这三个边的宽度都要比iPhone X再窄一点，印象中和APEX差不多。

至于大家关注的下巴部分，NEX则控制得和之前的vivo X21相当，比采用COP封装的iPhone X要宽一些，但这个宽度已经比包括Galaxy S9在内的所有其它Android手机都要窄了。

此外，相比APEX概念机，NEX的屏幕四角都做了比较大的圆角切割，程度和X21基本相当，屏幕外框的R角和屏幕保持一致，让NEX的正面看上去比较圆润。

我们再来看一下这块屏幕本身，NEX的对角线尺寸为6.59英寸，三星AMOLED材质，分辨率2316×1080（长宽比为19.3:9），官方的屏占比数字是91.24%，vivo把这种三面窄边框、没有「刘海」的超高屏占比的设计叫做「零界全面屏」。

看到这里，大家应该也猜到，这个分辨率下，NEX的屏幕难免会有一些颗粒感，不过除非你把眼睛贴到距离屏幕5厘米以内，或者你已经习惯了Galaxy S/Note的2K屏幕且对细腻度极为敏感，否则大多数用户大可不必担心。

至于NEX的屏幕品质，大家也没什么需要担心的，亮度、对比度都没什么可以挑剔的，色彩风格和X21等之前的vivo AMOLED机型差不多，偏冷艳，但程度不算特别高，整体看是一块高水准的AMOLED屏幕，并且支持Always On Display。

不过由于屏幕较长，NEX的整机宽度控制的还不错，配合圆润的中框和3D热弯玻璃后盖，NEX拿在手上并不会特别难掌握。

升降式摄像头和屏幕发声「黑科技」

在现有的屏幕面板和封装技术下，要做出NEX这样的屏占比虽说有一定难度，但还是可以解决的，而真正困难的地方是在做出这样的产品形态后，如何保证正常的手机体验。

NEX的做法是把APEX上用的两项「黑科技」搬了过来。

第一个是升降式前置摄像头。

NEX的前置摄像头隐藏在了手机内部，通过使用定制的传动马达，自拍时自动升起，退出自拍时自动落下，收纳在手机中。

实际使用中，NEX的升降式前置摄像头在响应速度上很出色，升起、落下的速度都很快。至于大家担心的机械机构会不会在寿命有些隐患，根据我们的了解，NEX的这个模块拥有非常强的承压能力，据说用来「砸核桃」都不会坏（没验证过），理论上也不用担心寿命问题。

第二个「黑科技」是屏幕发声。

为了把手机「额头」做得更窄同时保证更好地一体性，NEX并没有采用近期不少全面屏手机的顶部隐藏式传统听筒设计，而是采用了更加激进的全屏幕发声技术。这种发声技术和索尼A1、A8F比较类似，原理是通过超薄的OLED屏幕振动来发声，这和小米MIX第一代用的压电陶瓷敲击陶瓷中框有明显的不同。

NEX听筒的实际表现有点出乎我的意料，声音清晰、音量够大，而且由于NEX是全屏幕发声，所以在屏幕的任何位置听到清晰的声音，非常奇妙。此外，由于NEX的声音是通过振动直接朝屏幕上方传播的，所以基本不会出现因为声音向四周传播导致的「漏音」问题。

屏幕指纹、骁龙845、4000毫安时大电池

vivo NEX上还有很多值得关注的地方，我们简单看一下。

作为第一家推出屏幕指纹手机的厂商，NEX自然也用上了屏幕指纹，vivo表示NEX上的屏幕指纹是第三代，号称指纹图像精度提升了50%，解锁速度提升了10%。

对比X21屏幕指纹版，NEX的指纹识别速度的确有一定提升，无法识别指纹的概率也要低了一些，整体的体验已经追上了Mate RS保时捷。不过和成熟的传统电容式指纹相比，NEX的屏幕指纹依然有一定的提升空间。

相机方面，NEX的后置主摄采用了索尼IMX363传感器，这是索尼今年主推的定位中高端的CMOS，传感器尺寸1/2.55英寸，1200万像素，单像素1.4微米，全像素双核对焦。

另外，NEX的镜头光圈为较大的f/1.8，并且用上了4轴光学防抖。至于NEX的拍照表现如何，还需要后期更具体的测，但有了这套硬件规格，加上vivo一贯的出色优化，NEX的相机表现肯定差不了。

配置上，NEX的高配版用上了高通最新的旗舰SoC骁龙845，在「错失」骁龙835之后，vivo终于再次用上了高通的8系旗舰SoC，存储规格最高8GB + 256GB存储。

vivo还表示，NEX还对虚幻引擎进行了特殊的优化，在玩使用虚幻引擎打造的游戏中可以获得更加优秀的体验，配合特别优化的信号和散热表现以及和游戏大厂的「定制」优化，NEX顶配版在游戏上的表现值得期待。

由于机身尺寸比主流产品更大，NEX得以塞进更大容量的4000毫安时电池，这也是目前骁龙845手机最大的电池容量了（和黑鲨相同），应该足以满足大多数用户一天的重度使用了。

NEX还保留了3.5毫米耳机插孔，位于机身顶部。更加难能可贵的是，vivo NEX依然保留有Hi-Fi模块，而且通过SiP封装来缩小了Hi-Fi模块的体积，其中NEX标准版的芯片为AK4376A，高配版为CS43199和SSM6322

Jovi是vivo在X21时增加的AI引擎，功能包括智慧引擎、智慧场景、智慧识屏、智慧桌面、智慧驾驶。在NEX上，vivo大幅度增加了Jovi的功能，甚至在左侧边框中间加了一颗Jovi独立按键。

在NEX上，Jovi语音可以覆盖系统应用以及多个第三方应用，并且大幅提高了自然语音理解能管理，可以直接通过语音的方式进行发微信红包、导航等需要触摸完成的操作。

此外，Jovi的智能识别功能也有了大幅的增强，常规的拍图识物就不多说，在聊天过程中，如果收到一张包含了快递单号的照片，Jovi可以自动提取单号然后查询到快递信息。

3898元起的「低价」

vivo NEX提供了三种规格可选，骁龙710、后置指纹、6GB+128GB的标准版为3898元，骁龙845、屏幕指纹、8GB+128GB的高配版为4498元，而骁龙845、屏幕指纹、8GB + 256GB的高配版为4998元。

这个定价要略低于我们之前的预期，毕竟NEX用上了「零界全面屏」和升降式摄像头这种特别的设计，配置也没有明显短板。大家如果想买的话，我们目前更推荐高配版的NEX，相比标准版的NEX，高配版的差价只有600元，不过SoC、屏幕指纹、运行内存、Hi-Fi上的还是比较明显的。