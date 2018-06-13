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华为计划重振韩国手机业务，与三星抢夺5G设备订单

2018-6-13 7:48:29来源：凤凰科技作者：扬帆责编：骑士评论：

据BusinessKorea报道，下一代5G移动通信时代的到来使得韩国企业越来越警惕华为。这家中国电信公司正加大努力扩张在韩国的业务，努力争抢韩国客户的5G电信网络设备订单，并准备推出一款新的智能手机。

行业消息人士称，随着5G频谱拍卖即将于6月15日举行，韩国本土及海外设备厂商对5G网络设备订单的争夺正变得日益激烈。当韩国三大运营商分配完频谱，预计它们将立刻在下月开始订购相关电信设备。

对此，最值得关注的一点将是华为能否从三星电子抢走部分市场份额，后者占据韩国电信网络设备市场近一半的份额。三星电子、华为、爱立信和诺基亚等都试图竞标韩国三大运营商的5G网络设备订单，但行业专家预计，这场竞争最终将变成三星电子和华为之间的两强争霸。

2013年，华为首次为运营商LG U+提供电信设备，以建造LTE服务。由于当时出现的安全争议，LG U+宣布不会在美军在韩国的驻扎地使用华为设备。

然而，当前的5G网络设备竞标正朝着有利于华为的方向展开，因为它被认为是3.5 GHz频谱设备方面的技术领跑者。该频谱被业界称作为“黄金频谱”，可以用于打造全国性的网络。另外，华为设备的定价也比竞争对手低了30%。

“未来，我们将必须花费数十万亿韩元打造全国性的5G网络。因此电信设备的价格竞争力是不容忽视的因素，”一位电信行业人士说道。

华为还准备重振它在韩国市场暴跌的智能手机业务。“我们正积极考虑在韩国推出新款智能手机，”一名华为韩国高管表示。“我们还没有决定，但有可能先在韩国推出中、低端机型。”

华为的影响力正不断扩大。市场研究公司TrendForce已经预计，华为将在今年第二季度击败苹果，成为全球智能手机市场的榜眼。然而，与它在全球市场的受欢迎程度相比，华为手机在韩国的表现并不突出，主要原因就是它在韩国消费者心中的低价形象。2016年，韩国电信推出了代称为Be Y的华为P9 Light机型；同年年底，LG U+推出了华为的P9和P9 Plus；去年年底，韩国电信又推出了华为Be Y 2，但都未能实现预期中的结果。

然而，华为最近发布了首款三摄像头智能手机P20 Pro，并预计将推出全球首款5G智能手机和可折叠智能手机。因此一些专家表示，华为的企业形象有望得到了大幅改善。

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关键词：华为三星5G

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