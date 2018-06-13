在今年的国产手机市场中，几近所有的手机都在追随有刘海屏的全面屏手机，尽管消费者并不认可这种设计，但用的厂商多了也逐渐成为了一种潮流趋势，iPhone X用上“刘海屏”是一种无奈，因为这是上游生产技术妥协后的结果。但有些明明不需要上“刘海屏”的手机也用上“刘海屏”了，很明显，这些手机厂商深谙“学苹果就不会出错”这个道理。

面对千篇一律的智能手机市场，作为消费者的我们早就已经审美疲劳，迫切的需要一款创新的、革命性的产品来改变这一切，需要一股急切的力量、新鲜的血液去改变这个大环境。

令人感到诧异的是，一向稳打稳扎、专注于线下市场的vivo成了革命者，6月12日晚间，集黑科技于一身的vivo NEX手机正式发布了。

IT之家拿到的高配版NEX手机▲

NEX可以说是量产的全面屏手机中，最接近我们理想状态的那么一台全面屏手机，旗舰的配置、完美的ID设计以及并不算太昂贵的售价，大家不免会有些许激动，毕竟在同质化如此严重的手机市场，终于有人站了出来，并且用实力喊出了不一样声音。

NEX的发布让我们对vivo刮目相看，这还是以前的蓝厂吗？这还是我们认识的vivo吗？

NEX就是vivo的MIX

在2015年到2016年之间，小米一直被外界唱衰，特别是在集“黑科技”于一体的小米5发布之后，这种声音也不断，很明显，消费者并不认同小米5上所搭载的“黑科技”，直到首款全面屏小米MIX手机发布之后，那些所有唱衰小米的人都闭上了嘴巴，因为MIX让人民看到了手机的一个全新的未来。

NEX就是vivo的“MIX”，并且NEX对智能手机市场的意义不亚于小米MIX，vivo凭借NEX提升了品牌形象，也改变了我们对vivo的固有认识，对更让部分厂商认识到，一昧的模仿只会在短时间带来利润，但消费者并不傻，最终还是会选择更创新的产品。

推出NEX是vivo的必然使命

目前智能手机市场已经相对饱和，出货量增长的持续减缓也已经让厂商意识到，消费升级之后的高端手机市场是各家必争的领地，也是“洗牌”的主战场。

当手机价格达到了3000元以上之后，关注营销和宣传对产品销量的提升并不会有太明显的作用，因为在这个价位之上，消费者选择产品会更理智，更认可有实力的品牌，面对这个市场，需要产品的真功夫了。

在这个节骨眼上，过去一项注重宣传的vivo也必须要作出改变了。

▲vivo NEX弹出式摄像头

过去，vivo在营销和实力之间更加趋向于前者，但是这种经营模式存在一个很大的漏洞，就是极易被模仿，也很容易玩砸，一昧地在线下营销，明星代言，节目冠名上砸钱的背后，需要几款强有力并且是市场认可的爆款手机支撑，当小米，华为这些有能力的品牌相继发力营销、砸重金请当红明星代言之后，vivo的市场地位就显得岌岌可危了。

现如今“当风秉烛”的金立就是一个很好的例子。

IDC发布的数据显示，2018年Q1前五大智能手机厂商中，vivo出货量达到了1420万台，市场份额为16.3%，排名第三，但同比下降了4.0%，而和vivo同根兄弟的OPPO更是下降了12.6%。

华为在稳坐第一的同时，竟然还有1.9%的同比增长，而小米在2017年开始，便呈现了“奋起直追”的趋势，同比增长41.8%令人咂舌。因此面的如此紧张的环境，vivo推出一款真正的创新以及具有代表性的旗舰手机救场义不容辞。

发布NEX之后，在短期内并不会改变vivo一直以来的营销思路，该砸重金代言还是会继续代言，但NEX发布对整个手机行业有着正向的推进和引导意义，并且我们有理由相信，在未来的日子里，还将会推出更多的具有代表性的产品，最终受益的，也是我们广大消费者。

不只是布局高端

在vivo的产品线中，一直缺少真真意义上的旗舰手机，但随着NEX的加入，vivo将逐步完善自己在高端机型上的布局，而这些新机的加入会大幅提升vivo的品牌形象。

vivo Z1

在NEX发布前的一个月，vivo还面向千元机市场推出了一款极具性价比的智能手机Z1，和以往的vivo手机不同，Z1更加注重性价比，搭载了骁龙660处理器，但价格仅在1500元左右，在2000元以下价位手机中相当具有诱惑力。

发布NEX之后，vivo已经完成了手机全线的升级，布局主打性价比的中低端机型，发布黑科技的旗舰手机，推爆款手机稳固3000元手机市场地位，这些种种举动表明，vivo正在向消费者证明，vivo已经不再是以前的那个vivo了。

消费者认可的，还是“创新”二字

三个月前，vivo发布了概念手机APEX，原本以为这只是vivo的一次肌肉秀，没想到短短的三个月之后，vivo就做到了量产级别，NEX的诞生让我们对vivo的研发能力刮目相看，也对国产手机的创新了影响力有了更进一步的认识。

NEX的发布给了国产手机们上了一堂课，有时候，厂商推出一款创新的产品就能改变消费者对整个品牌的固有的认知和看法，创新和改变，才是手机厂商们最好的实力证明。

我们也有理由相信，接下来，会有越来越多的手机品牌加入“创新之战”，会有越来越多的手机品牌推出更美好的产品。

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