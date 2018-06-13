OPPO公布Find X新海报：满足你对全面屏的想象

IT之家6月13日消息 OPPO官方已经宣布，未来旗舰OPPO Find X发布会将于6月19日（北京时间6月20日），在法国巴黎卢浮宫举行。今天OPPO在微博上公布了新的Find X宣传海报，并配文：“纯净、全面，满足你对全面屏的想象。”

IT之家报道，通过观察上面的OPPO Find X的全面屏概念轮廓，很显然这不是目前流行的刘海全面屏，而是四边框进一步收窄的全面屏，这意味着Find X的全面屏将再进化。



在昨天的海报中，OPPO还暗示Find X可能采用双曲面全面屏。