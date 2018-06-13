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诺基亚X6手机推送固件更新：提升安卓8.1系统流畅性，新增后台锁定

2018-6-13 13:20:57来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月13日消息 今天诺基亚X6手机迎来新的系统固件更新，固件版本是229D.B01。本次更新主要是提升Android 8.1系统流畅性、新增人像抠图，后台锁定，应用隐藏，短信滑动操作等功能，并且更新了6月份谷歌安全补丁。

下面是诺基亚X6的具体更新内容：

  • 优化WLAN在特定场景时的使用体验。

  • 优化某些游戏屏幕触控体验。

  • 提升Android 8.1系统流畅性。

  • 新增人像抠图，后台锁定，应用隐藏，短信滑动操作等功能。

  • 更新内置应用程序。

  • 优化系统稳定性。

  • 谷歌安全补丁更新-2018年6月

IT之家此前报道，诺基亚X6采用双面玻璃机身设计，搭载骁龙636处理器，5.8英寸19:9全面屏，后置1600万像素+500万像素镜头，前置1600万像素镜头，预装安卓8.1系统。内置3060mAh容量电池，支持QC3.0的18W快速充电，只需要30分钟即可完成充电50%。

诺基亚X6 4GB+32GB存储版售价1299元，6GB+64GB存储版售价1699元，4GB+64GB存储版售价1499元，拥有暗夜蓝、星空黑、极地白版本。

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