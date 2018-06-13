何刚宣布！华为Mate 10系列将首升GPU Turbo，7月升级960fps超级慢动作

IT之家6月13日消息 刚刚，在下午的CES主题演讲上，华为何刚宣布Mate 10系列手机将迎来多项重磅升级！

华为Mate 10系列将是首款搭载GPU Turbo技术的华为手机。

GPU Turbo是一种类似汽车上涡轮增压的技术，是一种软硬协同的图形加速技术，能够提高手机GPU的性能，图形处理效率提高60%。使用GPU Turbo技术的手机，面对当前热门的游戏，例如《王者荣耀》、《荒野行动》等，均可实现满帧运行。

GPU Turbo的加持下，手机单线程性能可以完胜其他手机多线程的性能，GPU Turbo技术在令GPU处理性能提高的同时，还可以将手机GPU功耗降低30%。

本月底，华为将开启会员服务申请通道，并将开启版本推送。

此外，何刚还宣布其他华为手机的升级时间，具体如下：

6月底，华为Mate 10、荣耀V10将升级； 7月，华为P20系列，Mate RS保时捷设计，华为nova 2s、荣耀10平板M5系列将升级； 8月，nova 3e，畅享8 Plus、畅享7S、麦芒6、荣耀9青春版、畅玩7X将升级； 9月，Mate9系列 10月，P10系列、荣耀9、荣耀V9 11月以后，其他华为产品也将陆续升级。

此外，华为Mate 10系列将在7月中旬升级EMUI8.1，960fps超级慢动作、AI摄影大师将同步加持！6月26日，Mate10系列将率先支持云电脑技术！