无刘海/可升降式摄像头/AI：vivo NEX演绎未来

这就是NEX。

和一般发布会开始是含羞带臊、半遮半露，直到高潮才揭开真机面纱不同，vivo NEX发布会主讲人一上来就拿出了NEX，一点关子都没卖。

不过这也不稀奇，早在发布会前数天，vivo就在多个渠道的预热中，揭秘了NEX的外观。而这些预热和发布会开始时的真机展示，都指向了NEX的一大直观卖点——无“刘海”的真·全面屏。

没有“刘海”的真·全面屏

去掉了刘海的vivo NEX采用的是19.3:9 6.59英寸FHD+屏幕，屏占比为91.24%，是目前所有量产机中最高的。但这还不够，vivo NEX更大的卖点是没有“刘海”。

自从小米MIX将“全面屏”概念引入智能手机，号称自己是全面屏的手机不胜枚举。但这些产品要么有一个大额头或者大下巴、整机屏占比不够极致，要么有一个逼死强迫症的刘海，或者干脆刘海和大下巴兼而有之。

和这些产品比起来，vivo NEX可以说将全面屏的遗憾降到了最低——没有刘海，屏幕可以完整显示。vivo将之称为“零界全面屏”。其上边框宽度为2.16mm，左右边框宽度为1.71mm。如果吹毛求疵的话，NEX的下边框稍微宽了一点，为5.08mm。但这个下巴宽度也仅比iPhone X的4.56mm边框宽了0.52mm。换句话说，iPhone X也不是没下巴，只是在粗壮的左右边框衬托下，下巴反而显得存在感不强了。而NEX吃了左右上边框较窄的“亏”。不过，NEX仍然不能和无下巴的概念机APEX相比。量产毕竟要考虑更多的地方。

为了实现去掉刘海的高屏占比设计，vivo NEX用上了微缝红外、屏幕内光线感应器和年初的概念机APEX展示的升降式前置摄像头。

进入自拍界面时，摄像头自动升起，退出时自动降下隐藏。采用了精密的微型步进马达，搭配独立驱动IC和精密控制算法，这个升降式前置摄像头在使用时颇有几分赛博朋克的未来感。

很多人担心这个升降式前置摄像头的寿命。vivo号称，这个摄像头可实现50000次升降。如果实在担心这个升降式前置摄像头的寿命，不妨看看这张照片。

▲via贾伯斯龙

对了，为了实现如此高的屏占比，NEX通过微振动单元驱动屏幕震动发声原理，实现了全屏幕发声，这和索尼OLED旗舰电视A1的屏幕声场技术相似。换句话，NEX的屏幕同时也是一个可以发声听筒。唯一需要在后续使用中验证的是，这种发声技术能不能保证清晰通话。

至于由全面屏衍生出来、并由vivo首发的屏幕指纹技术，NEX上已经来到了第三代。和前代不同，这代的供应商为汇顶，号称指纹图像精度提升了50%，解锁速度提升了10%。

一个更聪明的Jovi语音助手

智能手机的“智能”应该体现在何处？

每天都在使用智能手机，但不知你有没有思考过这个问题。

一定程度上，“智能手机”仍是模糊的概念，不同的人有不同的解读方式。在我看来，智能手机的智能应该体现在懂用户的心意，或者说，手机就像人一样能理解用户的意思。这样理解智能的人应该不止我一个，不然AI概念也不会在如今的智能手机行业如此普及。

很多厂家早在多年之前就想出语音助手以部分实现手机的拟人化。这些厂家中既有直接拿出拟人形象“小娜”的微软、也有在吐槽中不断改进Siri的苹果，还有一直默默更新自家语音助手的三星。从数月前的X21开始，vivo在旗下手机上正式引入了一个全新人工智能形象Jovi。

相比之前，NEX上的Jovi智能程度得到了极大地增强——能够准确地从自然语言中提取有用信息，理解复杂逻辑关系。举个发布会现场的例子，“Hi，Jovi，给增哥发68.8元红包并留言恭喜”这样一句较为复杂的语音指令，NEX能准确识别，并按照其含义完成指定的动作。

而vivo在发布会上提到的“Jovi智慧识图”等进一步扩展了NEX的AI应用场景。

除此之外，vivo还在发布会上提到了“Jovi命令教学+Jovi广场”等在使用中不断提升AI易用程度的功能。

对了，还有一点，和iPhone X和三星旗舰相似，NEX也配备了一个Jovi AI独立按键。

总而言之，关于Jovi的演示在vivo NEX发布会上占据了最多的篇幅，换言之，vivo对于AI的重视是显而易见的。

被两笔带过的拍照

关于NEX的拍照，vivo在发布会上总共提了两次。

一次是升降式前置摄像头为800万像素，这对于一个注重自拍的品牌略有些遗憾。

另一次则是NEX的后置摄像头用上了目前一流的拍照硬件：

索尼IMX363传感器

双核1200万像素

1.4μm超大像素

f/1.8超大光圈

高精度4轴OIS光学防抖

P3色域拍照

P3色域屏幕显示

6P镜头+表面蓝宝石玻璃

硬件基础之外，NEX的拍照还有更多地引入了前文提到的AI。“AI场景识别+AI滤镜”、“AI构图”、“AI美颜”等都在一定程度上方便了用户的日常使用。

值得一提的是“AI逆光拍照”，借助于图形硬件与AI算法，NEX的逆光拍照能实现11.3 eV的动态范围。NEX还首次搭载了智能选帧技术，可根据场景变化，智能选择合成照片的张数，提升不同场景中逆光模式的拍照速度和效果。

被一笔带过的配置

NEX配置在发布会上停留的时间只能用分钟计，一笔带过，并不是夸张，但这也并不意味着其配置落伍，相反，NEX的硬件配置是相比任何旗舰都不遑多让：

高通骁龙845

Adreno 630 GPU

最高8GB RAM+256GB存储空间

4000mAh电池+10V/2.25A快速充电

骁龙845的出色性能已经无需多言，可以说，这已经是如今Android旗舰手机的标配了。

要想获得出众的游戏体验，硬件基础仅是前提，软件优化也不能少。vivo联合腾讯、网易成立了腾讯-vivo联合实验室和网易-vivo联合实验室，并和Unreal虚幻引擎技术合作（不禁让人感慨，有钱真好），以提高vivo NEX的游戏体验。当然，游戏体验还是要等到实际使用才能验证。

尽管vivo的Slogan从Camera&Music换成了AI&Camera，但HiFi模块依然是vivo旗舰手机不能不提的地方。

发布会上，vivo表示运用SIP封装技术，将CS43199 DAC和三个SSM6322运放组成的运放矩阵集成封装在一颗芯片内，解决了分离元器件供电不稳定和信号干扰的问题。这套方案的理论动态范围130dB，失真-115dB。

虽不能和vivo采用顶配顶级DAC的HiFi旗舰Xplay5S比，但NEX应该是目前少有的依然坚持HiFi路线的智能手机。毕竟如今的大部分旗舰机连3.5mm耳机口都没有，而NEX仍旧保留了3.5mm耳机口，即使这款手机还是第一台用上USB Type-C的vivo量产机。

写在最后

众多科技公司都在为消费者描绘心目中的理想生活和未来蓝图。那么未来的手机会是什么样子呢？

英剧《黑镜》对此或许有所揭示：简简单单一块玻璃屏幕，没有边界，也没有局限。

只是，未来还未真正到来。

仰望星空，也要脚踏实地。

在走过X21的必经之路后，NEX成了最接近未来的那个产品。

是的，它的“下巴”还有缩小的空间；没错，它的屏下指纹或许仍旧有提高的空间。

但NEX已经做到了当下量产机的最好，加上之一，因为NEX缺了NFC和无线充电。