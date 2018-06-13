FydeOS v3.3 Dev上线：支持安卓应用、无需谷歌服务的Chromium OS

IT之家6月13日消息 之前IT之家曾以Flint OS为例，发布了一篇教程向大家讲述如何安装基于Chromium OS的第三方发行版Chrome OS。Flint OS就是一款Chromium OS发行版，近期Flint OS在时隔多月之后再有了大动作。Flint OS的开发商燧炻创新正式宣布，将Flint OS改名为FydeOS，并发布了全新公测版v3.3 DEV。

这次公测版带来的最重要的特性是集成了安卓运行环境，你可以自行安装绝大部分符合标准的安卓.apk文件。

燧炻创新官方表示，FydeOS由原Flint OS团队打造。在此前的Flint OS v3.2 DEV中，系统已经支持通过本地帐户登录，解决了用户无法登录谷歌账号而难以使用这一系统的麻烦。

官方公布的重要功能如下：

在默认情况下，系统将指导你创建一个「本地账号」，即不依赖任何第三方云服务的账号体系。当然，如果你愿意，可以点击「用户协议」页面左下角的「Account Settings」按钮进行修改。

我们为你准备了安卓运行环境，允许你自行安装绝大部分符合标准的安卓.apk文件。已安装成功的安卓App将会显示在你的「应用程序启动器」中。

我们还为你准备了Docker开发环境，在Crosh或者TTY Shell中可直接调用。

官方公布的已知的问题和注意事项如下：

首次使用的激活过程需要联网。

首次登陆系统之后，系统会自动从FydeOS服务器上下载最新版本的支持插件和所需文件，请耐心等待。下载完成之后这些程序会自动安装，即可以在「应用程序启动器」中找到它们。

如需要在FydeOS中运行安卓程序，需要通过运行我们提供的「ARC Launcher」程序激活安卓框架。请注意，在FydeOS中使用安卓程序仍处在实验性阶段，请务必事先同意我们关于隐私及数据安全的相关条款后方可完成激活过程。

激活成功后，系统会自动启动安卓子系统的「设置」程序。为了方便安装.apk文件，你需要在「安全」选项中开启「允许安装第三方程序」。

Chromium OS和Chrome OS的区别：

这一点上大家可以这样理解，Chrome OS是一个商业系统，通常只预装在Chromebook里，而Chromium OS是一个开源系统，一般的PC也可以安装。Chrome OS里的一些功能，开源的Chromium OS里可能没有，不过它们的UI和操作方式基本上是差不多的。

感兴趣的读者，若要下载最新的FydeOS for PC v3.3 Dev，请点击这里；若想详细了解如何安装这一系统，请点击这里。