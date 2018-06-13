vivo到底有没有技术创新？NEX要靠实力圈粉

vivo到底有没有技术创新？

早在2016年vivo悄然成长为全球第五大智能手机厂商的时候，《华尔街日报》的一位记者跑到中国，试图找到背后的原因。实地走访了之后，他们给出的答案是vivo走红的方式很土，主要是借助深入到“毛细血管”的传统实体店和广告轰炸。

自从之后，这两个刻板标签，就一直伴随着vivo。“我们不太会做营销。”vivo高级副总裁倪旭东近日接受《财约你》视频采访时表示。这个回答听起来似乎很难让人信服。

但需要理清楚的一个逻辑是，产品是基础，营销其实是一个放大器。作为一家聚焦在产品和服务的公司，如果你的产品和服务没有做得特别好，光靠营销，这个企业其实死得更快。道理很简单，因为你在宣传的时候，同时也把自己不好的一面让更多的人知道了。

“我们一直认为我们是没有品牌代言人，我们只是请演员来帮助把产品的一些特质放大。我们不是娱乐公司，我们只有产品代言。”倪旭东说。

这次推出vivo NEX，vivo没有请代言人。或许，vivo是时候摘掉没有技术创新，只有“疯狂广告轰炸”和“传统实体店”的标签了。

改变

没请名嘴做主持，更没有明星助阵，舞台布置也略显质朴，就连讲解产品的产品经理都是第一次公开露面。这次没请代言人，vivo NEX要靠实力圈粉。就这样，6月12日晚间，vivo在上海召开了一场很不“vivo”的新品发布会。

这次的新品，却很不一般。在满大街的全面屏手机中，终于有了一款最接近正面全是屏幕的手机——vivo NEX。

6.59英寸OLED屏，91.24%的屏占比，没有刘海。“NEX就是‘未来’的意思，它来自于一种强大的突破力和创新力。NEX不同于vivo历史上的任何产品，我们希望NEX，能够为消费者带来崭新的体验。”倪旭东当时在发布会上说。

这是vivo的一个全新的产品系列，vivo想要做全面屏的引领者，NEX在内部承载的是科技创新。做出一款不一样的产品这个想法，vivo早在三年前就已经有了，但一直憋到现在。

前置摄像头放哪儿？传感器放哪儿？听筒又何处安放？这三个问题业内一直没有很好的解决方案。

三星最直接，把正面两端尽可能地做窄；苹果是做成刘海屏，在屏幕上抠块地方给前置镜头、传感器以及听筒；小米则更为激进，第一代MIX采用了类似骨传导的听筒设计，同时把前置镜头挪到下巴处，做成了三边无边框的视觉效果。

而vivo NEX则是采用一颗800万像素，最大承重45Kg的可自动伸缩摄像头，辅以全屏幕发声技术来替代听筒，另外再搭上第三代屏幕指纹解锁技术。毫无疑问，这是目前最好的一种让手机最大程度接近100%全面屏的解决方案，vivo称之为“零界全面屏”。

能够在狭小的手机空间内嵌入拥有足够功率的马达，实际难度远超想象。据发布会上介绍，vivo NEX的前置镜头主要是通过微型步进马达、独立驱动IC和精密控制算法，通过三者的配合来精准控制行程。

当用户在相机界面选择自拍模式时，该机前置镜头会通过微传动系统从正面顶部的边框内自动升出，以此来实现整机高达91.24%的屏占比。

这款产品还以全屏幕发声技术来替代听筒，以此来进一步释放机身正面空间，同时保障正常的传音效果和良好的听觉感受。vivo在发布会上称，这一全屏幕发声技术对比现有的不开孔听筒方案，低音更饱满、高音更柔和，整体听感更佳。

作为vivo今年最重磅的一款产品，vivo NEX搭载了市面上顶级的硬件配置。

其普通版为高通骁龙710配6+128GB内存组合，旗舰版则是骁龙845配8+128GB与8+256GB内存组合，电池均为4000毫安时，后置为双1200万像素F/1.8大光圈四轴光学防抖镜头，此外还有4*4MIMO多重天线等技术。

软件方面，vivo工程师通过重写数万条代码，改写了安卓系统的调度机制，推出免打扰的游戏模式4.0，并与腾讯和网易等建立联合实验室，与Unreal Engine虚幻引擎中国达成技术合作，以满足用户玩游戏的极致性能需求。

虽然没有公开把“黑科技”这个词挂在嘴边，但你会发现，今年的vivo在新技术的应用上确实比以往更加进取。一个很细小，但又很典型的变化是vivo NEX终于用上Type-C电源接口。

答案

进入存量市场的竞争之后，中小手机厂商加速清场，头部厂商也到了拼刺刀的时候了。

IDC发布的数据显示，今年第一季度全球智能手机市场出货量达到3.36亿部，同比下降2.4%；中国市场智能手机出货量首次跌破1亿部，呈现“T”型格局。今年一季度，华为、OPPO、vivo、小米以及苹果这前五大厂商在中国的市场份额，加起来已经超过85%。其中，vivo占据16%的市场份额，稳居前三。

增速下滑，市场竞争加剧，加大产品创新成了刺激用户换机最有效的手段。

为了给上市带来一个梦幻的估值，小米今年上半年表现得尤为激进，3、4、5月的三场发布会一场比一场声势浩大。有着雄厚研发实力的华为，先是推出4000万像素徕卡三摄，近期又发布号称革命性图形处理技术的GPU Turbo。

vivo也毫不示弱，科技和时尚是vivo品牌的两个价值主张点。vivo如今在北京、杭州、南京、深圳、东莞和美国的圣地亚哥都设立了研发中心。

2017年9月底，vivo重点布局的全面屏产品X20上市，备货350万台。事实证明，vivo的预测是对的，这款产品打破了vivo产品的所有销量纪录。去年赛诺给出的数据显示，在vivo X20全面屏手机发售之后的第二周，成为当时热门全面屏机型中的第一名，市场份额达到了5%以上。

今年年初，vivo在CES美国消费电子展会上推出屏幕指纹技术，随后今年2月份的MWC展会期间，展示屏占比高达98%的vivo APEX概念机，让业界为之眼前一亮。

在今年3月份，vivo X21业内首发屏幕指纹解锁技术。据vivo产品总监黄韬在接受凤凰网科技等媒体采访时透露，在3000-4000元价位段，vivo X21的销量已是绝对的第一，占据55%的市场份额。

同时vivo今年还对产品战略做了新的调整，AI成了未来整个vivo品牌非常核心的一个技术和发展方向。例如这次的vivo NEX搭载的升级版智能语音助手Jovi。

新版Jovi支持低功耗待机，采用全局语音及机身左侧的Jovi专属按键两种唤醒方式，指令已经适配几乎所有常见应用及高频使用场景。可提供搜索、翻译、购物比价、路线推荐等多项智能服务。

黄韬认为，Jovi未来是所有vivo用户连接数字世界的桥梁，将会专注以消费者为导向，持续提供更多的解决方案。

“竞争的关键，首先第一肯定是不能犯错误，无论做哪个方向都必须要做创新，不做创新一定会死掉。没有创新能力的支撑，品牌厂商最终一定是over（终结）的。”黄韬说。

vivo到底有没有技术创新？或许NEX就是最好的答案。

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