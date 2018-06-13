花粉留意！2018华为新影像大赛报名正式开启

IT之家6月13日消息 用手机记录旅行路上的每一处美妙风景，用手机定格与朋友相聚的每一个欢乐时刻，用手机捕捉生活里每一份美好与精彩……手机已然成为我们身体的一部分，随时随地都可以拿出来“咔嚓”一下，定格每一个决定性瞬间。当手机摄影成为人们分享生活、表达情感、与他人互动的重要方式，是我们日常生活中不可或缺的重要组成，而我们也都从中体会到了影像创作和分享所带来的乐趣。



6月13日，华为再度携手纽约国际摄影中心（ICP）在上海举行的亚洲消费电子展（CES ASIA）上，面向全球华为手机用户发起2018华为新影像大赛。并再次以2万美金的总冠军大奖，热情邀请全球华为手机用户参与，同时公布了今年大赛的全新参赛组别、赛制和新晋大咖评审。

2018华为新影像大赛参赛组别在去年基础上进行了优化和重组，共设置六大参赛组别——“夜之美”、“你好，生活！”、“众生相”、“地理位置”、“时间线”、“九宫格”。

“夜之美”为今年新增设的一个组别，鼓励更多用户捕捉和定格弱光环境下的独特景象与精彩瞬间，体验更多拍摄乐趣；“你好，生活！”组别与生活方式有关，体现生活的特色；“众生相”包括了自己和他人在内的所有人，可以是肖像、全身、剪影、多人物组合等；“地理位置”是有关所到之处的照片，包括地点景象和情绪表达；“九宫格”是用一组照片来讲述故事或表达情感；“时间线”则不仅限于静态的照片，还包括了视频。

（图注：2018华为新影像大赛六大参赛组别海报）

2018华为新影像大赛作品将经历初选和终审两轮，目前已经确认并公布的五位专家评委分别为：玛格南图片社摄影师埃里克·索斯（Alec Soth）、纽约国际摄影中心执行主席马克·鲁贝尔（Mark Lubell）、徕卡画廊全球艺术总监卡琳·雷恩-考夫曼（Karin Rehn-Kaufmann）、上海摄影艺术中心创始人刘香成、华为手机产品线副总裁李昌竹。

（图注：玛格南图片社摄影师埃里克·索斯Alec Soth）

IT之家了解到，大赛最终将会评选出1名总冠军、6名组别冠军，以及50名优胜奖。其中总冠军大奖将从6个组别冠军中产生，总冠军将获得2万美元的奖金，组别冠军将分别获得HUAWEI P20 Pro智能手机一部和HUAWEI MateBook X笔记本电脑一台，优胜奖将分别获得HUAWEI P20 Pro智能手机一部。



除了实际性的奖金和奖品之外，对于获奖者还有一个更大的荣耀。就是所有获奖作品将进入当代影像艺术最高殿堂Pairs Photo参展。

征稿期间由2018年6月13日至8月31日。欲了解更多详情，请查阅大赛官方网站：点此了解