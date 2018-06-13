罗永浩：刘海屏将被丢进历史的垃圾桶

6月13日晚间消息，在京东与锤子科技联合举办的专场直播上，锤子科技创始人、CEO罗永浩，以及吴德周等锤子科技高管与极客公园创始人张鹏展开对话。对话围绕锤子科技的产品进行，也涉及到了对手机行业的看法。

最重要的一个信息，或许是手机未来的发展趋势。

自iPhone X发布之后，多家手机厂商发布的新款产品都向苹果看齐。从外观上，刘海屏大行其道。网上流传有一张热门图片，各家刘海屏手机放在一起，各个如自家兄弟一般。不过自下半年开始，对刘海屏的追捧或许将会降温。

对于在目前的国产旗舰中，采用美人尖设计的坚果R1无疑是个异类，而刚刚正式对外发布的vivo NEX则更激进。通过前置升降摄像头，vivo NEX减去了屏幕的“刘海”，实现了91.24%的超大屏占比。这令罗永浩赞赏。

在谈到手机的发展趋势时，罗永浩表示，刘海屏将被丢进历史的垃圾桶，而据锤子科技产品线&硬件研发副总裁吴德周透露，从今年下半年，或明年上半年开始，手机的趋势会是从大刘海向美人尖转向。

对话中，一些关于锤子科技的热点问题也得到回应。比如对TNT的质疑。

在TNT工作站发布后，一句话流行开来：“别说话，你吵到我用TNT了”。对此，据罗永浩表示，普通大众对TNT的差评在预期中，只是科技行业的人对TNT评价偏低，令他感到意外。

罗永浩还透露，大概在夏末秋初，锤子科技将举行新的发布会，地点将北京或上海。届时，锤子科技的代言人可能会公布。有可能是朴树或陈冠希，也有可能是另一位“惊喜”人物。

直播中，锤子科技推出了坚果Pro 2特别版，以及坚果R1的新版本。

其中坚果Pro 2采用高通骁龙636处理器，标配6+ 64GB内存，售价1899元。坚果R1推出推出8+256GB内存版本，售价4999元。