中兴华为受挫之后，小米一加手机并没有放弃美国

6月14日消息，据国外媒体报道，眼下对于中国科技公司进军美国市场来说，似乎并不是一个理想的有利时机。中兴通讯此前因美国商务部的七年禁令几乎危在旦夕，现在和解后依旧面临着巨额罚款。而今年早些时候，美国电信运营商美国电话电报公司AT&T和电子产品零售商百思买等取消了与华为的合作，导致中国最大的手机制造商始终无法敲开美国市场的大门。

▲5月底小米发布了小米8等手机

但所有这些并没有让中国的智能手机制造商们远离美国这个全球最大的智能手机市场之一。事实上，一些中国智能手机公司正在谋求登陆美国市场。

全球第四大智能手机制造商小米在6月初在美国举办了首个综合产品展示日。“美国市场对我们来说非常重要，”小米产品管理总监Donovan Sung表示。

OnePlus则在其网上商店发布了其最新款的OnePlus 6，并通过该网站于5月下旬直接向美国消费者销售手机。在亚洲和欧洲市场取得了一些成功之后，中国智能手机制造商小米和OnePlus相信，通过缓解美国消费者对数据隐私问题的担忧，他们可以赢得美国受众对自己品牌的青睐。

与华为和中兴不同，小米和OnePlus都专注于消费类产品

小米成立于2010年，培养了大量名为米粉的忠实粉丝。其产品也从智能手机逐步拓展至机器人和真空吸尘器等家用产品。小米最近向港交所提交了上市文件，预计这将是四年来最大的IPO。

小米表示，它不像华为和中兴，其都是从电信和基础设施业务起家，随后将业务扩展到消费领域。“我们是一家以客户为中心的公司，”Donovan Sung表示，“我们的业务非常直接。”

这可能使小米不太可能成为美国政府所谓“国家安全”的关注点，美国政府在建议国内公司停止与华为等公司开展业务时引用了这一理由。

市场研究公司欧亚集团(Eurasia Group)地缘技术业务主管保罗·特里奥罗(Paul Triolo)表示:“美国政府担忧华为和中兴等特定企业，如果要因为小米和OnePlus加之同样的理由，那会很棘手。因为这些公司没有开展企业业务的历史，它们只是在消费市场。”

但是，所有中国公司都可能面临数据隐私方面的问题。小米在成为当地最后欢迎的手机品牌之后，曾在印度遭受到一些抵制。2014年，该公司开始将海外用户的数据从其位于国内的数据中心迁移到美国和印度的数据中心。

“我们在中国以外的所有用户数据都存储在中国以外的服务器上，”Donovan Sung表示，“我们与亚马逊网络服务等合作伙伴密切合作，确保所有用户数据都能够实现安全传输。”

运营商是成功的关键

中国手机制造商在美国市场的成功很大程度上取决于他们与AT&T和Verizon Wireless等美国运营商达成合作的能力。

OnePlus的解锁版手机似乎在网上很畅销。OnePlus 5T在发布后的四个月内在美国市场销售一空。去年，OnePlus的全球营收翻了一番，达到14亿美元，其中北美市场增长了139%，占该公司在线销售额的25%。

但OnePlus手机在美国仍然不是主流。一个主要原因是它不是无线运营商提供的手机之一。自去年以来它一直在与当地运营商进行谈判，但没有公布任何协议。小米表示，它还将考虑与运营商和其他销售渠道建立合作伙伴关系。

市场研究公司NPD Group的数据显示，华为和小米在另一个主要智能手机市场欧洲取得了飞速增长。相比于美国约66%的移动设备销售都来自无线运营商，而欧洲的智能手机市场并不像美国那样集中。罗森布拉特证券(Rosenblatt Securities)分析师张军（音译）表示，欧洲市场更为分散和开放。随着地方政府和消费者纷纷寻求低成本的基础设施和产品，中国品牌脱颖而出。据市场研究公司IDC称，华为手机在西班牙和意大利等国家的销量比苹果iPhone要好。

在美国，如果政府和运营商试图屏蔽一个手机品牌，那么该公司的产品就很难接触到大众消费者。当华为与AT&T的交易失败后，这家手机制造商解雇了一些美国当地员工，一些分析师预计它会退出当地市场。

欧亚集团的保罗·特里奥罗(Paul Triolo)则认为，美国政府的担忧是中国智能手机厂商面临的最大障碍。特里奥罗表示：“运营商真的希望设备供应商多样化。质量上乘、价格合理的中国品牌可以证明是成功的。”