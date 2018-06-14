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网曝魅族16配置：全面屏无刘海，骁龙845+屏下光学指纹

2018-6-14 11:36:36来源：IT之家作者：溪风/实习责编：溪风/实习评论：

IT之家6月14日消息 近日，网上曝光了魅族16的详细配置参数，包括屏幕、处理器、相机、价格等。据悉，新机将在7月底或8月初正式发布。

据数码闲聊站、博主摩卡RQ等微博博主消息，魅族16有两个版本，5.6英寸的16，以及6.1英寸的16 PRO，厚7.2mm，均为无刘海的全视曲面屏。两款机型都搭载骁龙845处理器，前置相机2000万像素+虹软美颜算法，后置双1200万像素双摄组合。同时，两款都支持屏下光学指纹识别，售价2999元起。

其他参数方面，魅族16具备6GB内存，64/128GB存储，3080mAh电池容量，24W（8V 3A）快充。魅族16 PRO具备6/8GB内存，128/256GB存储，3600mAh电池容量，32W（8V 4A）快充，10W无线充电。两款都含NFC，3D Press ，Flyme7.5，智能管家AI小溪等功能。

此外，操作系统升级到Flyme 7.5，有了更好的全面屏交互。mBack升级为悬浮模式，不影响屏幕视野。在小圆圈上，轻触“返回”，长轻触“轻触返回操作”，按压“回到桌面”，长按压“熄屏”，两次按压“打开相机或Meizu Pay”。

价格方面，魅族16的6+64GB版本2999元，6+128GB版本3299元。魅族16 PRO的6+128GB版本3699元，8+256GB版本3999元。

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关键词：魅族魅族16魅族16 PRO

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