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799元红米6定于6月15日上市，京东独家首发

2018-6-14 11:49:36来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

IT之家6月14日消息 小米在6月12日发布了红米6手机新品，主打AI双摄小屏高性能，根据存储不同，3GB+32GB版售799元，4GB+64GB版售999元。至于上市时间，现已确认799元的3GB+32GB版将于6月15日在京东独家首发，点此预约

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6月13日，红米6在京东商城上架预售，同时在京东集团总部，小米和京东共同举办了一场8周年旗舰新品品鉴会，小米公司副总裁汪凌鸣、京东商城通讯事业部总裁陈婷共同到场，为红米6开启独家首发仪式。

▲小米京东共同打造618爆品红米6

红米6定制5.45英寸18:9高清全面屏，80.5%高屏占比，圆角屏幕设计，圆润、优雅，小“杨柳腰”机身，精致纤薄。该机搭载了12nm高性能处理器，这也使红米6成为了全球首款12nm工艺制程的千元机。相机方面，红米6后置1200万+500万，主摄1.25μm大像素，即便是暗光或逆光环境，也能清晰捕捉你想要的靓丽风景。AI人像模式+AI美颜，背景虚化，人像突出，美的更自然。

除此之外红米6内置了很多基于AI开发的功能：其内置“小爱同学”AI语音助理，可以将一些手机的复杂操作都变成一句话的事；同时它还支持拿起手机自动点亮屏幕并启用AI人脸解锁；以及为父母量身定制的三大功能：拍物比价、拍照翻译功能、AI伪基站短信识别功能。

红米6一共有两种存储配置：3GB+32GB和4GB+64GB，售价分别为799元和999元，其中3GB+32GB版本将于6月15日早10点在京东独家首卖。

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