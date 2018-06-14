小米8系列和Face ID之间的关系

安卓首款Face ID终于在一片呼声中问世了，小米8立下安卓手机历史长河中一块里程碑。

小米8的发布绝对是有意义的，且意义重大。它第一个宣布了Face ID不再是iPhone X独有，安卓用户也能享受便利且安全的面部解锁体验。在未遇到挑战者之前，人们几乎能把安卓Face ID与小米8画上等号，甚至即使有了新产品出现，小米8与“首款安卓Face ID”亦会牢牢绑在一起。

我这样说真的没问题吗？似乎有一点不对劲。

小米8标准版与小米8透明探索版

严格意义上，“小米8”并不是一款手机，而是一个手机系列。在5月31日发布会上，小米一口气发布了三款手机，小米8标准版、小米8透明探索版以及小米8 SE。三款的定位大致上可划分成用户疯抢版本、非常难抢版本、便宜但也要抢版本。

重点就在这里了，安卓Face ID只有小米8透明探索版才有。

▲左：小米8，右：小米8透明探索版

发布会前盛传小米新产品将会搭载Face ID，我十分期待。当现场出现那个熟悉的大刘海时，我的心都跳到嗓子眼了，却被晃了一个假动作。此时的小米8并没有Face ID，仅仅只有红外相机。我失望地上微博吐槽：“小米 8 就是把S9的额头做成了刘海。结构光？不存在的。”

没过一会儿我被打脸了。小米8透明探索版闻声而出，随之而来的还有安卓首款Face ID。但不知是巧合还是刻意，小米8透明探索版与小米8标准版的刘海几乎一模一样，正面看起来让人无法分辨谁是大哥谁是二弟。

小米8约等于安卓Face ID

为什么我强调“安卓Face ID只有小米8透明探索版才有”。有人说这不明摆着的现实么？请换位思考一下，作为手机爱好者，我们或许可以清晰地知道，小米8标准版2699元起，小米8透明探索版3699元起，甚至还清楚它们的生产厂家在哪里。

可在更庞大的普通用户市场中，绝大多数人根本不会主动了解手机的配置。厂商的宣传在很大程度上是用户被动了解手机的主要渠道，或许是线下海报、或许是电视广播，亦或许是口口相传。

小米8标准版与小米8透明探索版的命名策略，对于普通用户很不友好。

我亲眼看见，用户以为2699元就能买到安卓Face ID——小米8透明探索版。在这段小米8透明探索版还未上市的时间里，每天都有类似的事情发生。普通用户以为小米8标准版就有Face ID了，他们还会参与抢购，到手后却是失望与愤怒。请醒醒吧，小米8与Face ID只是约等于的关系，再加上“透明探索版”才能画上等号。

传播是个衰减过程

有人或许会说：“建国真的好严格。”

其实不是的，在传播上有一个名词叫“衰减”。比如信号的传播，信号在传输介质中传播时，将会有一部分能量转化成热能或者被传输介质吸收，从而造成信号强度不断减弱。

广告信息也同样，经历长时间的传播之后，一部分用户会得到碎片化的信息。在小米8透明探索版上来说，即一开始大家都知道透明探索版才有Face ID，但在各平台层层传递之后，就会演变成“小米8=Face ID”的结果了。

从传播上来说，完整地描述“标准版”与“透明探索版”真是一件很费劲的事情。小米在命名上或许有对产品定位、产能的考虑，但拥有革命性技术的这一款手机，单单用“透明探索版”来作区分，辨识度还不足够高，甚至会造成很多不必要的误会。

其实小米在产品的功能细节上做区分，还有一些案例，普通用户或许很难察觉。PingWest品玩发现，小米MIX 2S的网络频段，小米MIX 2S尊享版是真正意义上“全球通”，而小米MIX 2S标准版就不支持那么多频段，但国内已足够用。

因此我在小米8发布会结束之后还开玩笑，建议小米直接把透明探索版命名成“小米8”，干脆利落便于记忆，标准版命名为“小米8 SE”，而小米8 SE命名为“小米8 Lite”或者“小米8青春版”。

在搭载Face ID的小8透明探索版正式上市前，希望更多人能分得清楚小米8系列产品的区别。