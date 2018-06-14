LG Q7/Q7+售价公布：骁龙450，约2924元起

IT之家6月14日消息 LG周三公布了上个月推出的LG Q7和Q7 +中端智能手机的韩国本土定价，两款手机提供黑色和紫色版本，LG Q7价格为495,000韩元（约合人民币2924元），Q7 +价格为57万韩元（约合人民币3367元），LG没有透露LG Q7a（又名LG G7 Alpha）的价格。

LG Q7和Q7 +均运行Android 8.0Oreo，并采用18：9 5.5英寸全高清+（1080x2160像素）FullVision显示屏，像素密度为442ppi，搭载骁龙450处理器，配Adreno 506 GPU。两款手机在RAM和存储量方面有所不同，LG Q7拥有3GB的RAM和32GB的存储空间，而LG Q7 +则配备了4GB的RAM和64GB的内部存储空间，通过microSD卡（最大2TB）可以扩展更多存储空间。

在拍照方面，LG Q7后置一个1300万像素的摄像头，而LG Q7 +则为1600万像素，都支持PDAF相位对焦。两者都配备500万像素自拍相机，内置3000mAh电池。

无线连接方面，LG Q7和Q7 +支持4G LTE，Wi-Fi 802.1ac，GPS / A-GPS，蓝牙v5.0 LE，NFC，FM收音机和USB Type-C 2.0。