华为GPU Turbo吓人技术大揭秘，Android P已适配低调抢跑

IT之家6月14日消息 6月14日上海CES AISA期间，华为消费者业务软件工程部总裁王成录同圈内媒体就近期华为发布的“GPU Turbo”技术以及华为Android P适配情况进行了交流。

他表示，每一个用户体验的突破都源自长期的技术积累，GPU Turbo图形处理加速技术是最新的成果体现，这一技术的应用，颠覆了王者荣耀、“吃鸡”等热门游戏体验，带给玩家革命性的速度体验。

同时，针对近期热议的Android P版本适配工作，华为从今年三月初就已经启动了适配工作，低调抢跑。不出意外，下半年发布的新一代旗舰将首发基于Android 9.0定制的下一代EMUI系统。

当下移动平台的GPU限于空间、散热、功耗等一系列限制，已经难以完全匹配爆发的图形性能需求。华为基于长期在图形领域的积累发布了GPU Turbo革命性图形处理加速技术。其打通EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈，在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构，实现了软硬件协同，使得GPU图形运算整体效率得到大幅提升，画质、性能提升的同时，能耗下降。

据悉，该技术将首先应用在重度游戏场景下，可以稳定满帧运行大型游戏，持久更流畅，大幅提升用户体验；同时GPU Turbo未来作为华为和荣耀手机基础核心能力，将使得EMUI及上层图形应用更加滑顺、流畅，还将支持AR、VR等创新业务场景，可以应用于虚拟教学、在线购物、图形处理等一系列行业领域。

此外，GPU Turbo不仅提升了旗舰机的整体性能，还将让千元机和老手机受益。通过OTA升级，华为/荣耀许多在网机型都可以享受这项新技术。华为Mate 10系列将成为首款支持GPU Turbo的华为手机，Mate10将于6月底开启会员服务申请通道，并陆续启动版本推送。华为其他系列手机在今年也将陆续升级GPU Turbo技术，七月是Mate RS、P20以及Nova 2S系列，而相对中端的Nova 3E、畅享8 Plus、麦芒6以及畅享7S将在八月得到升级，而相对较早的旗舰机型Mate9、P10系列将在十月份得到升级。

华为手机Android P马上就来

Android P开发者预览版的发布，着实让国内的搞机圈兴奋了很久。这很大程度上与谷歌公布可升级Android P Beta系统的国产手机品牌有关。以往只有Google“亲儿子”才能有这样的待遇，而这一次还包括我们非常熟悉的国产手机厂商：小米、OPPO、vivo和一加。

不过令人意外的是，华为在本次测试机型中并未上榜，三星同样未见踪影。很多人在疑惑华为、三星缺席测试的时候，并不知道华为已在Android P的测试中抢跑了一大步。

IT之家了解到，今年3月初，华为就与谷歌针对Android P进行了合作洽谈；3月中旬，华为终端开放实验室Android P版本兼容性测试上线，开发者可调用华为终端开放实验室中的Pixel机型进行Android P版本相关兼容性测试；没隔多久，华为发布Android P版本千款主流应用兼容性测试报告，目前华为还在和360加固、爱加密、数盟科技、娜迦加固等企业组织多场Android P版本兼容性加固专题讨论，提前做好适配、升级Android P的准备。

众多厂商的参与，对大家来说都是好事，各方的共同努力势必会加快Android P的适配升级步伐。但用户想要尝鲜，还得有足够的耐心等待Android P正式版的推出和手机厂商公布适配升级时间表。不出意外的话，在下半年华为发布新一代旗舰手机的时候，我们就能看到基于Android P定制开发的下一代EMUI系统了。