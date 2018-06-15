价格1999元起，三星A9 Star/ Lite今日开售

IT之家6月15日消息 上周，三星在北京举行了发布会，正式发布了Galaxy A9 Star手机新品，含有三星Galaxy A9 Star和Galaxy A9 Star Lite两款产品。

今日，三星Galaxy A9 Star系列正式上市开售，现已可接受预约抢购，售价1999元起。

三星A9 Star/ Lite京东购买地址：点此购买

三星A9 Star

Galaxy A9 Star配备高通骁龙660处理器，拥有4GB+64GB的存储组合，3700mAh电池容量，机身厚度为7.55mm。屏幕方面，该机搭载6.3英寸Super AMOLED全面屏，屏幕比例为18.5:9，分辨率为2220x1080。

Galaxy A9 Star搭载前后2400万像素的真·超高清摄像头，后置摄像头还拥有一颗为1600万像素。另外，Galaxy A9 Star拥有F/1.7的大光圈，并支持4倍光线采样技术，能够获得更多的进光量，提升画质。Galaxy A9 Star还拥有PDAF相位对焦技术，可实现精准对焦。这款手机采用了后置指纹识别仪设计，内置了三星自家的Bixby智能助理。

三星A9 Star Lite

三星A9 Star Lite搭载6.0英寸Super AMOLED全面屏，处理器为高通骁龙450。三星A9 Star Lite同样搭载了前置2400万像素摄像头，并且配备了F1.9光圈和3档可调前置补光灯；后置双摄像头，参数分别为1600万像素F1.7光圈与500万像素F1.9光圈。

其他方面，该机内置了三星自家的Bixby智能助理，后置指纹识别仪，电池容量为3500mAh。

三星A9 Star/ Lite京东购买地址：点此购买