努比亚V18全面屏手机抢购，Z17miniS特惠200元

IT之家6月15日消息 在今天的京东年中购物节中，努比亚手机开启了爆款手机特惠专场。努比亚V18全面屏手机正接受抢购中，另外，购买努比亚Z17miniS可以享受200元特惠，起售价1299元。

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努比亚V18

努比亚V18是一款主打年轻人市场的手机。这款手机机身沿用nubia aRC弧线设计，正面采用了一块6.01英寸的18:9全面屏，分辨率为FHD+，屏占比高达86.25%。配置方面，搭载了骁龙625处理器，4+64GB存储搭配，支持全网通3.0，支持双卡盲插。

其他方面，V18内置了4000毫安时的大电池。手机后置1300万摄像头，光圈F/2.2，支持PDAF相位对焦。前置为800万像素，80°广角，通过AI智能算法+十级美颜调节。

努比亚V18抢购现已开启，4GB+64GB版本售价1299元。

努比亚Z17miniS

努比亚Z17miniS采用了前后双摄的相机方案，前置1600万＋500万双彩色摄像头，后置双1300万摄像头。CPU方面，这款手机搭载了高通骁龙653，并且采用了了6＋64GB存储配置方案；5.2寸 1080p屏幕，另外还加入了智能功放系统，官方称配备了DTS和ACC喇叭，可以体验到声音的立体感和距离感。

努比亚Z17miniS可以享受200元特惠，起售价1299元。

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